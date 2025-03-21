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好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大

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網友好奇好市多衣服是誰在買。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)
網友好奇好市多衣服是誰在買。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

好市多Costco）店內販售的衣服類型主要以休閒服飾、運動服、家居服和基本款時尚單品為主，提供男女老少的多種選擇，甚至經常出現清倉大拍賣。一名澳洲網友好奇「這些衣服都是誰在買？」有在美國生活的華人直言，「北美的時尚終極地就是好市多」。該篇貼文引出不少家長坦承「孩子身上的服飾全是來自好市多」。

好市多的衣服以大包裝、平價、高CP值著稱，款式簡單百搭，適合日常穿搭與家庭購買需求，衣服類型包括休閒服飾、運動服裝、家居服與內衣、戶外服飾、兒童與嬰幼兒服飾、季節性商品等，不同商品不定期會有折扣，相當適合不重視品牌或是否為當季新品的消費者。

一名華人網友在小紅書貼文詢問「好市多裡的衣服到底都是誰在買啊？」，依據他貼出的照片可見賣場平台上堆疊了各種服飾，一件衣服只要24.99美金，若與知名品牌相比，可說是相對便宜許多。

其他人則留言「為什麼不能買？我們北美fashion的終極地就是Costco」、「時尚的終點就是它」、「很多都是品牌尾貨之類啊，不是雜牌的」、「美國時尚的盡頭一邊是Costco一邊是target」、「我我我，去Costco一站式服務」、「Costco男人的終極衣櫃」。

有家長表示「給孩子我覺得Costco都貴了。之前在target，現在突然發現walmart好像更便宜，就上學穿那些衣服褲子，天天回來一個洞」、「我超愛買，包辦了小孩各年齡段，特別的冬天的外套，無敵香」、「我，我家孩子從頭到腳，除了頭髮繩不是costco的」、「我閨女剛出生Burberry，現在五歲，costco12.99樂此不疲」、「娃小時候經常買啊，而且一套或者幾套在一起，買菜的時候順便買了多省事啊」、「我兒子穿著這些長大的哈哈哈，學校裡經常和同學撞衫」。

Costco 好市多 華人

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