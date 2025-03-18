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多款亞洲產美白護膚品汞含量超標 紐約市已下架

多款亞洲產美白護膚品汞含量超標 紐約市已下架

記者顏潔恩╱紐約即時報導
當局目前已下架生產自巴基斯坦、泰國的多個美白產品，呼籲民眾不要使用。(當局提供)
當局目前已下架生產自巴基斯坦、泰國的多個美白產品，呼籲民眾不要使用。(當局提供)

紐約市衛生局(Department of Health)18日發布警示，目前已下架紐約市22款生產自巴基斯坦和泰國的美白護膚品，盡管未在商品標籤上註明含有汞成分，但它們被查出汞含量高達美國允許美妝品含量上限的3萬倍，提醒民眾不要使用。

當局表示，目前已下架的產品包括15款來自巴基斯坦、兩款來自泰國的乳霜，產品宣稱用於皮膚美白或亮膚，能去除雀斑、斑點、斑痕、痤瘡、黑眼圈和皺紋等，成分標籤上未表明出含有汞，但當局檢測到含有大量有害金屬汞，且是允許美妝品含有上限的3萬倍。

以上的產品均在紐約市的商店有出售，當局目前正採取執法行動，阻止商家銷售這些危險產品；截至當前，已有1820件產品從商店中下架，但仍然發出提醒，希望民眾提高警惕，關於被禁商品的更多詳情，民眾可瀏覽當局網站資訊

據悉，護膚品中的汞會對使用者造成傷害，而身邊的人即使不使用，也可能透過吸入產品散發的汞蒸氣，以及接觸被產品污染的床單、毛巾或其他衣物等，導致嚴重的健康問題，包括神經系統損傷和腎損傷等。此外，汞中毒也會影響胎兒發育、增加孕期流產的風險。

「世界各地文化審美標準中對於淺膚色的偏好，是種族主義的眾多影響之一，它給有色人種帶來了壓力，迫使他們漂白自己的皮膚，哪怕這會帶來健康風險」，代理局長莫爾斯(Michelle Morse)在聲明中表示，鼓勵市民留意美白產品含汞量可能超標至有害水準，「用過這些產品的市民應立即停用，並盡快找醫生進行尿液和血液汞檢測。」

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