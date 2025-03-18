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這款智慧水瓶可追蹤飲水量 價格更超值

編譯盧炯燊／即時報導
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Hidrate Spark品牌智慧水瓶。圖取自Amazon.com
Hidrate Spark品牌智慧水瓶。圖取自Amazon.com

眾所周知保持健康的方法就是喝水，喝水可以改善皮膚質素，確保大腦及身體器官功能，避免出現連串健康問題。

然而究竟每天要喝多少水呢？一個盛行的說法是每天8杯。根據梅奧診所(Mayo Clinic)數據，普通人每天應攝取約 2.5至4公升水，還可根據運動和環境等因素而增加，可惜一般情況下，喝水是否足夠就未必很清楚。

哈芬登郵報(HuffPost)的專欄撰稿人拉沙爾(Megan Lasher)，就介紹市上的Hidrate Spark品牌智慧水瓶，可以幫助計算及追蹤每日飲水量，當喝水不足時會發出警報，提醒保持水份。

其中 一款 Hidrate Spark Pro，其感應器技術可追蹤喝水量，透過藍牙將喝水量同步到其免費水份追蹤應用程式，從而獲得提醒需要喝水。

它的原理是，Hidrate Spark Pro是使用可充電電子球，擰入瓶底設定水量，第一次設定水瓶時，可以下載 Hidrate 應用程式，透過藍牙連接空水瓶並校準，以便應用程式開始記錄重量。每次將瓶子放在平坦的表面上時，就會重新秤量裡面的液體，並記錄喝了多少盎司的水。

這個應用程式有一個很酷的部分，就是目標計算，因為它可與Apple Health、FitBit等其他健康應用程式連接，從以建立個人化的補水目標。更有趣的是，在程式上新增好友，就可以看到他們的喝水進度與您的進度作出比較，以便有趣的補水競賽。

當然對方也是使用這款智慧水瓶，因此作為禮物給家人及朋友，追蹤彼此的喝水進度，就讓喝水變成一個有趣的活動！

這款智慧水瓶方便有3種大膽的，令人興奮的發光設計，而方便之處是非蓋子及底部環可用洗碗機清洗。

它採用的是不含雙酚A的真空絕緣不銹鋼，可使飲料保持溫度(冷或熱)長達24小時。全新設計包括可充電電池，隨附快速充電線，所以不會打亂用家節奏， 設有攜帶環方便隨身攜帶。

目前它的售價約為70元左右，只要想到一般的不銹鋼保溫瓶也要30元時，就知道它的性價比就很高。

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