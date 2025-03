這款智慧水瓶可追蹤飲水量 價格更超值

Hidrate Spark品牌智慧水瓶。圖取自Amazon.com

眾所周知保持健康的方法就是喝水,喝水可以改善皮膚質素,確保大腦及身體器官功能,避免出現連串健康問題。

然而究竟每天要喝多少水呢?一個盛行的說法是每天8杯。根據梅奧診所(Mayo Clinic)數據,普通人每天應攝取約 2.5至4公升水,還可根據運動和環境等因素而增加,可惜一般情況下,喝水是否足夠就未必很清楚。

哈芬登郵報(HuffPost)的專欄撰稿人拉沙爾(Megan Lasher),就介紹市上的Hidrate Spark品牌智慧水瓶,可以幫助計算及追蹤每日飲水量,當喝水不足時會發出警報,提醒保持水份。

其中 一款 Hidrate Spark Pro,其感應器技術可追蹤喝水量,透過藍牙將喝水量同步到其免費水份追蹤應用程式,從而獲得提醒需要喝水。

它的原理是,Hidrate Spark Pro是使用可充電電子球,擰入瓶底設定水量,第一次設定水瓶時,可以下載 Hidrate 應用程式,透過藍牙連接空水瓶並校準,以便應用程式開始記錄重量。每次將瓶子放在平坦的表面上時,就會重新秤量裡面的液體,並記錄喝了多少盎司的水。

這個應用程式有一個很酷的部分,就是目標計算,因為它可與Apple Health、FitBit等其他健康應用程式連接,從以建立個人化的補水目標。更有趣的是,在程式上新增好友,就可以看到他們的喝水進度與您的進度作出比較,以便有趣的補水競賽。

當然對方也是使用這款智慧水瓶,因此作為禮物給家人及朋友,追蹤彼此的喝水進度,就讓喝水變成一個有趣的活動!

這款智慧水瓶方便有3種大膽的,令人興奮的發光設計,而方便之處是非蓋子及底部環可用洗碗機清洗。

它採用的是不含雙酚A的真空絕緣不銹鋼,可使飲料保持溫度(冷或熱)長達24小時。全新設計包括可充電電池,隨附快速充電線,所以不會打亂用家節奏, 設有攜帶環方便隨身攜帶。

目前它的售價約為70元左右,只要想到一般的不銹鋼保溫瓶也要30元時,就知道它的性價比就很高。

