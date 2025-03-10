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一元店Dollar Tree這些美妝品 粉絲：不輸高大上品牌

編譯周靜芝 / 即時報導
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一元店Dollar Tree。美聯社
一元店Dollar Tree。美聯社

社群媒體抖音（TikTok）用戶金·紐佐洛（Kim Nuzzolo）近日在發布的影片中，分享了她在一元店Dollar Tree貨架上淘到的美髮與化妝品，表示所有東西都是 1.25元，「真的被嚇到了」。

紐佐洛的「戰利品」包括b-pure唇部精華蜜與腮紅，以及備受追捧的Giovi粉餅；這讓她對在沃爾瑪（Walmart）找到價格約為10元的產品不禁笑了出來。

這位Dollar Tree的粉絲發現至少有兩盒Salon Perfect的美甲，沃爾瑪網站上也有，其中一盒售價為8.95元。一位沃爾瑪購物者留言說，這些美甲很華麗，還附送指甲膠，很容易附著；她喜歡這個時髦的圖案，很有季節氣氛。

紐佐洛還提到了Dollar Tree的Global Beauty Care產品，她稱這套日常護膚組合為「夢幻平替品」；適合所有肌膚，簡化日常護膚程序，創造出透明、有光澤的肌膚。

這套保養品在沃爾瑪也有賣，一組定價24.88元，而在Dollar Tree不到10元就能買到同樣商品。

紐佐洛還表示，在她發現1.25元的Ioni的睫毛刷之後，e.l.f的同樣商品便「失寵」了。根據沃爾瑪的網站，e.l.f的睫毛刷起價約5元。

紐佐洛發現的Dollar Tree好物中，另一款備受矚目的是b-pure的洗手液；秋季的洗手液有焦糖海鹽與焦糖蘋果兩種香味。

2024年，一位名叫Zakiya's World的抖音網友在Marshalls以7.99元發現了相同產品後，這款洗手液便在社群媒體上引發熱烈討論。

紐佐洛說，她很意外在一元店裡發現這款洗手液，售價僅1.25元，且兩種味道都「好香」。

網友對紐佐洛推薦的美容商品印象深刻，並稱在看過她的影片後，已囤了不少貨。另一人回應說，很棒的發現，「唇部精華蜜最棒」。

在紐佐洛影片中沒有出現的其他Dollar Tree熱門彩妝品還包括1.25元的南瓜酵素面膜與唇霜，它們與時尚美妝品牌Sephora的昂貴產品幾無二致。

沃爾瑪 社群媒體 抖音

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