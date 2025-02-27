一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶

亞馬遜推出外型和愛馬仕的凱莉包極為相似的手提包。（取材自亞馬遜官網）

繼沃爾瑪 （Walmart）去年販售和愛馬仕 的柏金包極為相似的平價手提包之後，亞馬遜 （Amazon）近期也販售一款和愛馬仕的凱莉包極為相似的手提包，價錢不到正版凱莉包的零頭，吸引網友瘋搶，買到的人大讚包包品質很好、價格超值，CP非常高。

紐約郵報（New York Post）報導，亞馬遜販賣一款激似凱莉包的提包，該款品牌為Yatoga的手提包無論是提把還是金屬扣都和正版凱莉包幾乎一樣，材質是和真皮相似的PU皮，共有兩個尺寸，有米色、黑色和卡其色三色可以選擇，一個只要42元，是正版價格的百分之一都不到，吸引網友搶購。

買到包的網友對這個手提包極為讚賞，販賣網頁的評論區一片好評。一名網友說，除了沒有愛馬仕招牌的橘色盒子和防塵袋，這個提包幾乎就是凱莉包，她只在特殊場合拎，這包包真的太棒了。

另一名網友說，她一直夢想有個愛馬仕包，但她實在無法想像自己花5、6萬元買一個包，她也沒那麼多錢，但她的姪女告訴她亞馬遜賣的這款包包後她馬上買入手，品質和外觀和真的凱莉包幾乎一樣。

一名網友說，這個提包真的令她驚艷，外觀漂亮、功能強大，大小剛好，可以裝下她的所有必帶日用品，「買這個凱莉包風格的提包，絕對不會錯」。

沃爾瑪去年販賣和柏金包極為相似的手提包，被粉絲稱為「沃金包」（Wirkin），價格只要78元，吸引大批人瘋搶，開賣不久後立刻售罄。

一名搶到沃金包的網友在TikTok影片中說，只要花不到80元，就能假裝自己買得起柏金包，大家一定知道她拎的是不是正版包，因為誰有這麼多錢可以買一個真正的柏金包。