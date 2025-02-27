我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜推出外型和愛馬仕的凱莉包極為相似的手提包。（取材自亞馬遜官網）
亞馬遜推出外型和愛馬仕的凱莉包極為相似的手提包。（取材自亞馬遜官網）

沃爾瑪（Walmart）去年販售和愛馬仕的柏金包極為相似的平價手提包之後，亞馬遜（Amazon）近期也販售一款和愛馬仕的凱莉包極為相似的手提包，價錢不到正版凱莉包的零頭，吸引網友瘋搶，買到的人大讚包包品質很好、價格超值，CP非常高。

紐約郵報（New York Post）報導，亞馬遜販賣一款激似凱莉包的提包，該款品牌為Yatoga的手提包無論是提把還是金屬扣都和正版凱莉包幾乎一樣，材質是和真皮相似的PU皮，共有兩個尺寸，有米色、黑色和卡其色三色可以選擇，一個只要42元，是正版價格的百分之一都不到，吸引網友搶購。

買到包的網友對這個手提包極為讚賞，販賣網頁的評論區一片好評。一名網友說，除了沒有愛馬仕招牌的橘色盒子和防塵袋，這個提包幾乎就是凱莉包，她只在特殊場合拎，這包包真的太棒了。

另一名網友說，她一直夢想有個愛馬仕包，但她實在無法想像自己花5、6萬元買一個包，她也沒那麼多錢，但她的姪女告訴她亞馬遜賣的這款包包後她馬上買入手，品質和外觀和真的凱莉包幾乎一樣。

一名網友說，這個提包真的令她驚艷，外觀漂亮、功能強大，大小剛好，可以裝下她的所有必帶日用品，「買這個凱莉包風格的提包，絕對不會錯」。

@mikayla.vallati

no words for how perfect these are… under my “recent orders 3” list! #minikelly #minikellybag #bags #bag #purse #mini #minibag #minipurse #inspiredby #trends #viral #amazon #amazonfinds #amazonfashion #whatsinmybag #amazonbag #amazonpurse #notsobasic #gold #elevated #amazonpartner

♬ original sound - Mikayla Vallati

沃爾瑪去年販賣和柏金包極為相似的手提包，被粉絲稱為「沃金包」（Wirkin），價格只要78元，吸引大批人瘋搶，開賣不久後立刻售罄。

一名搶到沃金包的網友在TikTok影片中說，只要花不到80元，就能假裝自己買得起柏金包，大家一定知道她拎的是不是正版包，因為誰有這麼多錢可以買一個真正的柏金包。

愛馬仕 亞馬遜 沃爾瑪

上一則

這輛爆款車叱吒近百年 在流行文化擁一席之地

延伸閱讀

不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞

不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞

酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院
她分享多道好市多羅勒醬懶人食譜 快速消耗不怕放到發霉

她分享多道好市多羅勒醬懶人食譜 快速消耗不怕放到發霉
亞馬遜Kindle山寨作品 村上春樹、吉本芭娜娜都受害

亞馬遜Kindle山寨作品 村上春樹、吉本芭娜娜都受害

熱門新聞

白飯示意圖。記者任義宇／翻攝

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

2025-02-21 09:48
好市多。(美聯社)

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

2025-02-26 10:28
網友分享好市多網紅可頌吐司。（取材自小紅書@Sissi）

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

2025-02-22 19:21
好市多(Costco)。(美聯社)

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

2025-02-25 09:34
網友分享花椰菜烹煮技巧。下廚示意圖。（取材自pexels.com@On Shot）

花椰菜這麼做比肉還香 一道簡單食譜加了蛋更營養

2025-02-21 19:28
好市多(Costco)是糕餅零食天堂，商品選擇眾多。(美聯社)

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

2025-02-19 09:45

超人氣

更多 >
農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利

農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去
礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句