布碌崙梅西百貨即將停業 清倉拍賣搶便宜要快

位於布碌崙下城的梅西百貨，近年因經營不善與財務虧損，該店址將在今年正式熄燈，並在閉門前夕舉行清倉拍賣。(取自谷歌街景圖)

位於布碌崙 (布魯克林)下城的梅西百貨 公司(Macy′s)已有30年歷史，然而近年因經營不善與財務虧損，該店址將在今年正式熄燈，並在閉門前夕舉行清倉拍賣。

富爾頓街(Fulton Street)422號的梅西百貨在1995年前名為「A&S」，為Abraham and Straus的縮寫。而「A&S」在1893年布碌崙大橋開通不久後便成為當地一大熱點。布碌崙歷史學家施韋格(Ron Schweiger)表示，這個地點是富爾頓街所有百貨公司中最重要的一家，也是社區的支柱。

然而，根據「紐約郵報」報導，這處44萬平方呎的房產已以2300萬元的價格出售給房地產投資集團「United American Land」。這筆交易每平方呎僅出售50元，而該地區其他房產的要價則高達每平方呎250元，遠低於市場價格，但此消息並未獲得百貨方證實。未來，該門店預計將改造為適合家庭的景點，潛在租客可能為網飛(Netflix)、環球集團(Universal)或是樂高，但也未有官方消息核實此傳聞。

員工指出，該門店預計將於3月底熄燈，目前官方網站已發出公告，門口也已貼上多幅寫著清倉、打折等字樣的海報，有興趣在該門店正式關閉前最後一睹其經典與風采、或是欲挖寶的民眾可在近期盡速前往。

今年年初，為因應消費者習慣改變與成本上升等問題，梅西百貨在全國範圍已關閉數十家業績不佳門店，將工作重心轉移到銷售更強勁的地方。許多居住在當地已久的市民皆表示遺憾，有些居民從小便和家人一起在此選購聖誕禮物，也有結縭多年的夫妻當年更是在此購入婚戒，留有社區的共同記憶。但近期卻也傳出，一名劫匪在11日(周二)欲盜竊走價值超過100萬元的珠寶，但被眼尖的店員當場發現，成功阻止搶案發生。