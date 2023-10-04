我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新任議長爭霸 可能候選人及幕後影響人物有誰？

亞運田徑選手相擁合體成「64」 這照片喚禁忌記憶

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

編譯尤寶琪／即時報導
TubShroom浴缸排水口護塞集髮器奇怪的形狀，能有效在你洗澡時，纏住頭髮，並防止頭髮進入管道中。(取自亞馬遜網站)
TubShroom浴缸排水口護塞集髮器奇怪的形狀，能有效在你洗澡時，纏住頭髮，並防止頭髮進入管道中。(取自亞馬遜網站)

浴室最討人厭的問題，莫過於下水道堵塞，更不用說堵塞還會導致各種問題。

「堵塞會產生真空，導致下水道氣體溢出到你的浴室內。不僅會有氣味，還可能危害你的健康，」Wirecutter產品評估網站的撰稿人暨清潔專家艾爾哈特(Ellen Airhart)指出，「如果情況變糟，污水和糞便可能會進入你刷牙或裝水的水槽管道。」

TubShroom浴缸排水口護塞集髮器（Tubshroom Tub Hair Catcher Protector）看起來像一個戴著寬邊帽的老式髮捲，但它奇怪的形狀，能有效在你洗澡時，纏住頭髮，並防止頭髮進入管道中。

TubShroom適用於直徑1.5英寸至1.75英寸的標準開放式排水口內，其靈活的底部可以密合排水口，捕捉頭髮；柱體周圍的孔可以讓水流通過，鬆散的髮絲可沿著水向下的漩渦，在柱體周圍形成一圈整齊且易於去除的頭髮。

此產品的維護也非常簡單，只要在洗澡後，將 TubShroom 拿出來，移除頭髮，把頭髮扔進垃圾桶，然後將TubShroom沖洗一下再把TubShroom放回排水口中就完成。記得每次清理浴缸時，也順手將TubShroom拿出來做一次更徹底的清潔。

但要注意TubShroom需要定期清理； Wirecutter有一名工作人員，長期使用TubShroom，但卻沒有定期清理乾淨，直到塞滿頭髮且發霉的TubShroom導致水倒流時，才讓這名員工意識到出了問題。

TubShroom浴缸排水口護塞集髮器在亞馬遜上，獲得12萬使用者4.5 星的評價，且售價只要12 元。一名使用者就留言指出：「這是我近期買過最有用的產品之一 ，我強烈推薦。」

亞馬遜

上一則

浮誇就是美 極繁主義讓室內設計更有趣

下一則

首位登上時尚雜誌封面的非裔名模 死後卻默默無聞

延伸閱讀

洛城5歲童 校內遭另一男童脫褲口交性侵

洛城5歲童 校內遭另一男童脫褲口交性侵
鑽石吧養老院2老婦遇害 死因窒息

鑽石吧養老院2老婦遇害 死因窒息
只是伸手撿蘋果手錶…女子掉落戶外馬桶下水道被困

只是伸手撿蘋果手錶…女子掉落戶外馬桶下水道被困
邵雨薇、曹佑寧攜手共浴拚穿越

邵雨薇、曹佑寧攜手共浴拚穿越

熱門新聞

圖擷自TikTok

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

2023-09-27 17:06
好市多(Costco)。美聯社

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

2023-10-02 12:45
蘋果無線耳機AirPods。路透

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

2023-09-29 11:55
講究吃的人之間有個爭論不休的話題：完美炒蛋要加水，還是牛奶。(Getty Images)

完美炒蛋要加水？或牛奶？

2023-09-29 10:02
麥當勞日前向美聯社證實，計畫要在2032年前取消美國境內餐廳的自助飲料吧。美聯社

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

2023-09-25 12:20
Iniu行動電源的外殼附有可愛的爪印燈號，可做為充電指示器，剩餘電量一目了然。（取自亞馬遜網站）

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

2023-10-03 10:42

超人氣

更多 >
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事
比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？
民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因