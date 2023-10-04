浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

TubShroom浴缸排水口護塞集髮器奇怪的形狀，能有效在你洗澡時，纏住頭髮，並防止頭髮進入管道中。(取自亞馬遜網站)

浴室最討人厭的問題，莫過於下水道堵塞，更不用說堵塞還會導致各種問題。

「堵塞會產生真空，導致下水道氣體溢出到你的浴室內。不僅會有氣味，還可能危害你的健康，」Wirecutter產品評估網站的撰稿人暨清潔專家艾爾哈特(Ellen Airhart)指出，「如果情況變糟，污水和糞便可能會進入你刷牙或裝水的水槽管道。」

TubShroom浴缸排水口護塞集髮器（Tubshroom Tub Hair Catcher Protector）看起來像一個戴著寬邊帽的老式髮捲，但它奇怪的形狀，能有效在你洗澡時，纏住頭髮，並防止頭髮進入管道中。

TubShroom適用於直徑1.5英寸至1.75英寸的標準開放式排水口內，其靈活的底部可以密合排水口，捕捉頭髮；柱體周圍的孔可以讓水流通過，鬆散的髮絲可沿著水向下的漩渦，在柱體周圍形成一圈整齊且易於去除的頭髮。

此產品的維護也非常簡單，只要在洗澡後，將 TubShroom 拿出來，移除頭髮，把頭髮扔進垃圾桶，然後將TubShroom沖洗一下再把TubShroom放回排水口中就完成。記得每次清理浴缸時，也順手將TubShroom拿出來做一次更徹底的清潔。

但要注意TubShroom需要定期清理； Wirecutter有一名工作人員，長期使用TubShroom，但卻沒有定期清理乾淨，直到塞滿頭髮且發霉的TubShroom導致水倒流時，才讓這名員工意識到出了問題。

TubShroom浴缸排水口護塞集髮器在亞馬遜 上，獲得12萬使用者4.5 星的評價，且售價只要12 元。一名使用者就留言指出：「這是我近期買過最有用的產品之一 ，我強烈推薦。」