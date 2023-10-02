讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

SneakErasers鞋底和運動鞋清潔綿很容易放置在背包或車內，必要時便可快速使用。取自Amazon

剛買的運動鞋的鞋底，在未接觸骯髒地面時，幾乎總是潔白無瑕；但即使穿上的是一雙簇新的Nike球鞋，走沒幾步、還未踏出家門，鞋底可能就已污跡斑斑。這時就是SneakErasers鞋底和運動鞋清潔綿（Instant Sole & Sneaker Cleaner）派上用場的時候，這些已浸濕的雙面海綿可以輕鬆處理討厭的擦痕和污垢，目前在亞馬遜 網站上售價僅12元（10個裝）。

SneakErasers鞋底和運動鞋清潔綿。取自Amazon

根據雅虎 新聞生活頻道報導，這款鞋子清潔組包含了你所需要的一切，可讓最喜歡的球鞋煥然一新；它們還能用於鞋面的清潔，且就像橡皮擦一樣，海綿在擦去污漬的同時會自然分解。

報導指出，這款清潔海綿只需輕輕一擦，就能發揮最大的效果；如果發現海綿開始變乾，只需加點水就能重新使用；不管是出門辦事還是慢跑，都會讓人感覺煥然一新。目前這款神奇海綿，已躋身亞馬遜網站十大鞋子清潔工具之列。

一位如今擁有潔亮鞋子的消費者說，他用這款清潔海綿前，認為這雙運動鞋髒到根本無法讓它恢復原狀；但他錯了，現在他工作時，其他人都注意到他鞋子側邊有道閃亮的白線條。

或許有人會問SneakErasers鞋底和運動鞋清潔綿方便攜帶嗎？一名網友說，她很喜歡這款預先濕潤的產品，很容易放置在背包或車內，必要時便可快速使用。她說，在緊要關頭時非常管用。