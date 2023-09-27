迅速除牙漬 牙齒美白筆讓你開心微笑

沒有一口潔白牙齒，是許多人缺乏自信、不敢露齒大笑的原因。Getty Images

沒有一口潔白牙齒，是許多人缺乏自信、不敢露齒大笑的原因。如果已經嘗試過市面上所有的美白牙貼、牙托（trays）和美白牙膏，又不想經常去看牙醫，雅虎 新聞生活頻道專欄作者凱莉（Devon Kelly）建議可以嘗試這款產品。她表示，Asavea牙齒美白筆（Asavea Teeth Whitening Pens）是一種簡單的方法，可以去除牙齒的頑固污漬，最棒的是，每次只需花幾分鐘時間。

Asavea牙齒美白筆是一種簡單的方法，可以去除牙齒的頑固污漬。取自Amazon

這款效果奇佳的美白產品，亞馬遜 網站現在特價只要15元（原價28元），折扣近50%。凱莉說，算下來一包兩支裝的美白筆，一支僅7元多，簡直是超級無敵優惠；她說，上個月還沒見到這款美白筆打折，有需要的消費者不妨趁現在入手。

Asavea牙齒美白筆的設計除了提高美白效果，同時避開敏感、花錢和麻煩等缺點。它不含有損牙齦的刺激性化學物質，該品牌表示，配方含有「緩慢地漂白成分」（slow-acting bleaching agents），即使長時間使用也不會對牙齒造成傷害。凱莉表示，它的另一個讓人心動的特點是設計小巧，易於使用與操作，可以放在旅行包內。

使用過的消費者也表示，非常喜歡這款美白筆的快速和有效。一名如今擁有一口美齒的網友分享說，這是她用過最簡單、最棒的美白筆，她使用這款產品好幾年，簡直是她的夢幻逸品；日常使用也十分簡單，只需等待30 秒，的確能夠感受到美白效果，而且沒有任何副作用，她從來沒有牙齒或牙齦變得敏感等困擾。

另一位消費者說，他的牙齒因為長期喝咖啡 而變黃，而且十分敏感，所以他對美白產品一向很謹慎；但他決定嘗試這款產品，用了幾次就見效，完全沒有敏感的問題，更棒的是物美價廉。