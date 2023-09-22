號稱每7秒賣一瓶 護膚精華液9萬人愛

「寶拉珍選」（Paula's Choice）的去角質產品。圖取自Amazon網站

市場上的去角質產品多到讓人眼花撩亂，不知該從何選起。一款來自「寶拉珍選」（Paula's Choice）的去角質產品，在亞馬遜 上獲得來自超過9萬名各個年齡層和皮膚類型使用者的追捧與信賴。Paula's Choice的「水楊酸精華液」（Skin Perfecting 2% BHA Liquid Salicylic Acid Exfoliant） 在亞馬遜上售價僅13元，可以清潔皮膚並幫助細胞更新。

不僅如此，根據該品牌的資料，Paula's Choice在全球每7秒就售出一瓶BHA去角質精華液，全球每年售出超過125萬瓶。

這瓶去角質精華液的關鍵成分就是β羥基酸(BHA)，也就是俗稱的水楊酸；BHA有助清除死皮細胞以及可能堵塞毛孔的污垢和髒東西；隨著精華液幫助移除死去角質層後，露出新的角質層，就會讓皮膚看起來更加明亮，臉上的細紋和皺紋也因此減少；這瓶去角質精華液，除了疏通毛孔外，還可以去持黑頭粉刺，並減少少毛孔粗大的現象，有效幫助減少成人痘痘問題。

為了要減少使用者皮膚乾燥或發紅的情況，這款去角質精華液還添加綠茶萃取物，可幫助皮膚補充一定劑量的水分，舒緩皮膚。而且，Paula's Choice產品也不含香料、染料和對羥基苯甲酸酯，讓你可以安心使用，無需擔心不必要的添加劑。

「我終於有好的皮膚了，」一名有使用者表示，「很喜歡這產品，真希望從一開始就開始用它。這有助縮小毛孔，清除成人痘痘，甚至是減少皺紋。這也讓我的皮膚變得柔軟。我終於在50歲時獲得了好皮膚。這對我20歲女兒的痘痘問題也很有幫助。」

另一名使用者評論表示，效果幾乎是立竿見影：「我已經50多歲了，但仍有痘痘問題。我大約兩周前開始使用它，從第一天開始就發現有改善。現在，使用兩周後，我的皮膚完全沒有痘痘了。」