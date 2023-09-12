iPhone 15重現USB Type-C 11年專有Lightning充電口走入歷史

蘋果13日公布iPhone 15手機等產品，放棄專有的Lightning充電口，改採USB Type-C(見圖)。(路透)

蘋果公司12日發表新款iPhone 15，放棄專有的Lightning充電口，轉而採用USB Type-C，這標誌著在11年後這個代表性接口可能成為歷史，電子產品市場有望邁向統一通用規格之路。

蘋果13日公布iPhone 15手機等產品，放棄專有的Lightning充電口(見圖)，改採USB Type-C。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)報導，歐盟 去年立法要求到2024年智慧型手機 、平板、數位相機、攜帶式揚聲器和其他小型設備支援Type-C充電，好讓消費者在購買新設備時不再重複買入充電器和充電線，不僅更方便也減少製造電子垃圾。

蘋果於2012年與iPhone 5一起推出Lightning接口，充電速度更快且雙面可插，自此發展自成一格的生態系。時至今日蘋果已將iPad、MacBook改用Type-C充電，iPhone可說是最後一道防線。

蘋果行銷部門副總裁喬斯維克(Greg Joswiak)去年強調Lightning接口有其價值且也已經十分普遍，然而「顯然我們必須遵守歐盟的規定」。喬斯維克表示，如果政府不帶著歐盟這種觀點，會更環保也對的客戶更好。

他可能是指歐盟雖然想解決電子垃圾問題，但隨著人們淘汰Lightning充電器和充電線，短期內是否會產生更多電子垃圾？蘋果甚至可能需要制定Lightning回收計畫。

市調機構ABI Research總監麥昆(David McQueen)指出，蘋果最看重的是控制自己的產品生態系，它靠著Lightning規格賺進大把鈔票，除了自家的各種轉接器、延長線等產品，還透過「Made For iPhone」認證第三方廠商的產品，再賺一筆授權費。

不過，麥昆說蘋果改用Type-C依然有辦法賺回來，像是主打「與iPhone配合」，允許更高功率、支持更快充電，同時減少電池損壞風險等；甚至也可以完全棄用有線充電，改為無線充電。但無線充電目前還是慢得多，因此這項轉變不會太快到來。

Forrester Research副總裁哈森(Thomas Husson)也說，Type-C不太可能成為人們升級新iPhone的原因，但可能勸退一些老iPhone用戶。