小小保鮮器作用神奇 蔬果保鮮期竟能延長四倍

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新鮮蔬果料理往往令人精神一振，但大家最懊惱的是多數時候才過了幾天，再打開保鮮盒時卻看到生菜已經枯萎、莓果開始腐爛，在你還未吃完前就變質了。不過一項新產品能大幅降低此情況發生，不僅讓蔬果延長達近四倍的保鮮期，而且目前售價僅25元。

雜誌《Food & Wine》報導，「藍蘋果」蔬果保存器(Bluapple Produce Saver)目前在亞馬遜 上已超過5300個4.4星評級。有用戶評論，他的蔬果使用藍蘋果的保質期幾乎是沒使用時的四倍；另位顧客則說，藍蘋果為他省了不少錢，讓農產品保持新鮮的時間更長。

用戶又說，自從使用該產品後，藍莓可以保存兩週，而不是只有幾天。「生菜、番茄、洋蔥的保鮮時間都比你想像的要長得多，現在保鮮盒裡每顆草莓和覆盆子都能吃完」，第三位顧客評論。

這個小玩意貌如其名，設計成可愛的藍色蘋果形狀。使用方法亦十分簡單，蘋果可打開成兩半，在裡面放入隨附的成分包後關上，然後將它跟要存放的蔬果放在一起，無論是冰箱、抽屜、架上、儲藏室或水果盤上都行。

藍蘋果配有兩顆蘋果外殼和八個補充成分包，該品牌稱每包可持續使用90天。產品原理是靠著成分包吸收水果和蔬菜 釋放的乙烯氣體，可讓保質期更長。

官方網站稱，蔬果為均勻成熟，會自然釋放乙烯氣體，然而一旦集中儲存，乙烯就會加速成熟到腐敗。成分包便是將乙烯氣體通過氧化反應轉變為氧化錳、水和二氧化碳。

此外官網也提供保存各種蔬果的技巧，但不論是哪種農產，控制新鮮度的三大要素都是溫度、濕度和乙烯氣體。一些訣竅包括未熟前先買、低溫 保存(能減緩大多數蔬果的乙烯產量)、存放前勿清洗(易長黴或生菌)、不要過度塞滿空間，讓蔬果呼吸；以及分開儲存蔬菜和水果，因水果通常會釋放較多乙烯但敏感度較低，蔬菜釋放較少但更敏感。