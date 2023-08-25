深度清潔磁磚等硬表面 不到40元的蒸汽清潔器五萬人愛

BISSELL SteamShot蒸汽清潔器。圖取自Amazon網站

工欲善其事，必先利其器。若想深度清潔地板或浴室瓷磚，首選工具非「BISSELL SteamShot」硬表面蒸汽清潔器(Hard Surface Steam Cleaner)莫屬。

價格僅36.04元的BISSELL SteamShot蒸汽清潔器30秒就能加熱，輕按把手就能使用，它全靠蒸汽清潔，不用任何清潔劑。

BISSELL SteamShot蒸汽清潔器在電商 平台「亞馬遜 」(Amazon )上有5萬多則評價，並在滿意度五星的評比中獲得4.3顆星，可見是一款熱門的清潔商品。

綜觀亞馬遜使用者的評論，許多人表示該清潔器可消毒、清除有黏性的污垢，毋須使用刺鼻或帶有刺激性的化學清潔劑。

此外，蒸汽在幾秒內就乾了，不用另外以乾毛巾擦拭。

BISSELL SteamShot蒸汽清潔器不僅具備高壓清潔的功能，其功率為1000瓦，可用來清洗浴缸、浴室瓷磚、瓦斯爐的旋鈕，以及水泥等硬表面，還能當掛燙機使用來整平衣物，一機多用。

為達徹底清潔效果，蒸汽清潔器另附配件，包括噴嘴、延長管、扁平刮板、硬質尼龍刷、衣物蒸氣刷、窗戶刮刀、尖嘴頭和細刷等。

一名使用者評論寫道：「我愛這項產品，推薦給大家。」

另一人留言：「減少化學清潔劑用量，很有效，我已經沉迷清潔超過一個星期了！」

另一名消費者表示，這款很棒的清潔工具，「特別適合用來清除兒童製造的污漬，我已成功清除黏黏的廚房櫥櫃，以往要費一番功夫才能清乾淨，現在只用蒸一下就行」。