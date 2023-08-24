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茱莉亞羅伯茲愛用 皮膚保溼營養霜近3萬人說讚

編譯尤寶琪／即時報導
好萊塢女星女星茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)。美聯社
好萊塢女星女星茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)。美聯社

如果你有皮膚乾燥的困擾，那找款保濕效果佳的護手霜、身體乳霜和面霜就格外重要。55歲好萊塢女星女星茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)愛用的「維蕾德深層滋養護膚保濕霜」（Weleda Skin Food），可擦手﹑擦身體和擦臉，深受大眾喜愛；在亞馬遜原價19美元，特價15美元。

這是款超滋養面霜，以向日葵和甜杏仁油為基底，用迷迭香、洋甘菊和三色堇提取物等天然成分配製而成；任何皮膚類型和身體的任何部位都可以安全使用，不用另外花錢買保濕面霜或身體乳液。

「我會在洗完碗後，擦一點在手上，最後會乾脆順便幫肘部和腳也擦一點，」羅勃茲說，「等你回過神，我已經把這可憐的綠色小管子擠得不成人形了。」

羅勃茲並非是唯一認證這款面霜的人；不少化妝師會用這款面霜來加強面部光澤，讓打亮效果更突出；你還可以在底妝中加上一點維蕾德保溼霜，讓粉底遮瑕撫平效果更佳。艾希莉．葛雷漢（Ashley Graham）、維多莉亞．貝克漢（Victoria Beckham）、琵豔卡．喬普拉(Priyanka Chopra)和愛黛兒(Adele)等名人也都是愛用者。

維蕾德保溼霜在亞馬遜上獲得了2.9萬多個4.5星評價；「我臉太乾了，笑起來都會痛，嘗試了幾個品牌，都只會讓傷口更灼熱疼痛。找到這款時，通常我都會嫌貴，但我很高興這次我抓住了機會。第一次使用後就有緩解，現在已用了一周，我的皮膚已經痊癒了。」

另一位滿意用戶也表示，「它真的很有效，而且物有所值」，還有粉絲說：「這是改變一切的產品，以它大小來說價格算點貴，但於治療乾燥、乾裂的功效來說，絕對值回票價」，還有人指出，「它很濃稠，所以只要一點點就可以發揮大作用，而且真的能滋養皮膚。因為效果太好，我甚至不需要天天用。」

亞馬遜 好萊塢

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