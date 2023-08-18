節日購物季提早開跑 亞馬遜10月又有特價日

亞馬遜日前宣佈，將在10月份舉辦第二次類似Prime Day的促銷活動。Getty Images

亞馬遜 （Amazon ）日前宣佈，將在10月份舉辦第二次類似Prime Day的促銷活動，以吸引計畫在節日購物季提前消費的民眾。

亞馬遜並未透露這項名為Prime Big Deal Days活動的確切日期，但表示將會在19個國家一起舉行。根據第三方分析機構的數據，亞馬遜去年為年費139元的Prime會員另外舉辦了兩次獨立的購物活動，成果好壞參半。

亞馬遜於2015年首次創立Prime Day，此一優惠折扣活動的部分目的是爭取新的Prime訂閱者、推廣亞馬遜的產品和服務，並在年中拉抬銷售成績。

根據Adobe Analytics的數據，亞馬遜在7月份所舉辦的48小時Prime Day活動，全美線上銷售金額增長了6.1%，達到127億元。亞馬遜表示，活動期間，該公司在全球賣出3.75億件商品，並在本月初發布了對第三季業績樂觀的展望，分析師認為這反映了Prime Day在業績上的強勁表現。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）最新的供應鏈 調查指出，亞馬遜再度推出Prime Day，正值所有零售商 對今年節日消費不表樂觀做好心理準備之際。約三分之二的受訪者表示，他們預期消費者將會尋找折扣商品，71%的受訪者認為購物者會削減開支以因應通膨。