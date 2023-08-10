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去污漬妙方 5元粉紅清潔劑16萬人愛

編譯周靜芝 / 綜合報導
英國製造的萬用清潔劑Pink Stuff被眾多網友稱為是最好、最快、最便宜的去漬方法。取自Amazon
英國製造的萬用清潔劑Pink Stuff被眾多網友稱為是最好、最快、最便宜的去漬方法。取自Amazon

家有貓咪的主人，或許會發現家裡到處都有奇怪的斑點與污漬。雅虎新聞生活頻道專欄作者扎登柏格（Izabella Zaydenberg）說，她在嘗試過魔術橡皮擦、清潔刷、去污劑等所有方法都無效後，幾乎打算放棄了；直到在抖音TikTok）上偶然發現一種保證有效的清潔方法。

Pink Stuff有不同包裝，售價也不同。取自Amazon
Pink Stuff有不同包裝，售價也不同。取自Amazon

網友在抖音上將英國製造的萬用清潔劑Pink Stuff稱為是最好、最快、最便宜的去漬方法，扎登柏格說，她看過數百支影片，分享的網友將該清潔劑用在牆壁、鍋具、檯面與窗檯等處，幾乎是任何地方；而她不是唯一被吸引的人，標籤#pinkstuff的影片瀏覽次數超過8.84億次。更棒的是這款鮮少打折的商品，現在在亞馬遜網站僅售5元（750ml瓶裝）。

扎登柏格說，她成功地在亞馬遜上買到一桶（桶裝17.63盎司售價6元），第二天便到貨了。她說，終於知道這款亞馬遜排名第一的暢銷商品為何取名為了Pink Stuff，豔粉色的膏狀，散發出淡淡的花香味，使用後會變成淺粉色。約一磅重的大容量，讓人覺得物超所值。

使用時，只需用一塊布或海綿輕輕擦拭即可。扎登柏格的經驗是，幾分鐘後，牆上的貓糧殘留物便消失無蹤；抓痕與貓爪印處理較費時，但也全都不見了。

根據無數抖音網友和亞馬遜上16萬5千多則4.4星的評價，Pink Stuff幾乎適用於任何表面。許多家長發誓說，它能擦去學步階段的「未來畢卡索」在牆上留下的「創作」；喜愛下廚者堅持它能除去銀器、鍋碗瓢盆上的頑垢。

Pink Stuff也讓不少消費者大為開心，一位網友用它讓浴室煥然一新。她說，這款好物改變了她的生活，只用一次就讓玻璃纖維材質的浴室徹底清潔乾淨；他們還用它來清除車庫門、牆壁與擋風門上所有污痕，「家裡永遠少不了它」。

就連清潔專家也被迷住了。一位專業的室內清潔人員表示，他再也離不開這個產品了。另一位說，沒有其他清潔劑能將烤箱門弄乾淨，而它毫不費力便做到了；還讓她用了15年的鍋子變得像新的一般，她迫不急待想把它用來清潔客戶的家。

亞馬遜 抖音 畢卡索 雅虎 TikTok

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