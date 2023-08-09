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聖誕購物不嫌早 2023年亞馬遜線上購物最熱門玩具

編譯彭尚興／即時報導
好居家(Good Housekeeping)根據網購平台亞馬遜(Amazon)今年以來的玩具銷售數字，整理出一份暢銷玩具清單，涵蓋從學齡前幼兒到青少年不同年齡層的偏好，也可供家長們參考。路透
好居家(Good Housekeeping)根據網購平台亞馬遜(Amazon)今年以來的玩具銷售數字，整理出一份暢銷玩具清單，涵蓋從學齡前幼兒到青少年不同年齡層的偏好，也可供家長們參考。路透

幫小朋友選購聖誕節禮物永遠不嫌早，因為熱門玩具往往在十月底萬聖節前就已銷售一空。如果身為家長不想在聖誕節前夕才急急忙忙遍尋大小賣場，最好現在就開始注意熱門電影、電視影集或卡通的周邊商品，以及玩具市場消費動態。

好居家(Good Housekeeping)根據網購平台亞馬遜(Amazon)今年以來的玩具銷售數字，整理出一份暢銷玩具清單，涵蓋從學齡前幼兒到青少年不同年齡層的偏好，也可供家長們參考。以下是其中部分項目：

1. 蓋比娃娃屋之嬰兒盒貓咪手工藝廳(Gabby's Dollhouse Baby Box Cat Craft-A-Riffic Room)， 附獨家公仔、配件、家具和摩天輪，適合3歲以上兒童，亞馬遜網站定價15.99元，目前六折特價中。

2. 小美人魚愛麗兒變身時尚娃娃(Transforming Ariel Fashion Doll)。靈感來自於迪士尼動畫改編之真人電影，美人魚的閃亮飄逸魚尾可以拉高到腰部合圍成華麗的禮服，讓愛麗兒直接去參加王子的宴會；一按愛麗兒胸前的貝殼項鍊，長裙又立刻變身回魚尾，重回大海懷抱。適合3歲以上兒童，亞馬遜網站定價26.97元。

3. 樂高超級瑪利歐之家和耀西擴充組(LEGO Mario's House & Yoshi Expansion Set)。小朋友可以親手搭建瑪利歐與綠色小恐龍耀西的家園，並且和其他樂高超級瑪利歐系列套件合併，打造出瑪利歐、路易吉和桃子公主的世界。這套積木還可以連結樂高手機應用程式(LECO app)，贏得數位金幣，同時享受虛擬和真實世界的遊戲樂趣。適合6歲以上兒童，亞馬遜網站定價29.99元，目前八折特價中。

4. 風火輪交叉撞擊電動軌道組(Hot Wheels Criss Cross Crash Track Set)。歷久不衰的風火輪小汽車系列的新款撞車遊戲組包括4個汽車助推彈射器、4條環型賽車道、一台合金小汽車和一個撞車區。這套玩具最大的樂趣不在小汽車跑得多快，而是撞得多慘。適合4歲以上兒童，和長不大的老爸，亞馬遜網站定價59元。

5. 芭比電影造型娃娃(Barbie The Movie Doll)。今年最紅火的玩具可能莫過於配合電影「Barbie芭比」推出的紀念版娃娃，尤其是複製女主角瑪歌蘿比(Margot Robbie)粉紅色格子洋裝造型的玩偶，6月1日上市，目前在亞馬遜網站已經銷售一空，只剩下部分造型和肯尼娃娃可供選擇。如果你家寶貝已經多次跟你明示暗示想要一個電影主角造型芭比，最好開始擬定B計畫吧。

亞馬遜 芭比 聖誕節

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