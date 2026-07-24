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5萬隻螞蟻端上餐桌…南韓米其林星級餐廳惹上官司

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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南韓一家米其林星級餐廳的業主，因涉嫌在餐點中提供含有螞蟻的冰沙，目前正面臨最高一...
南韓一家米其林星級餐廳的業主，因涉嫌在餐點中提供含有螞蟻的冰沙，目前正面臨最高一年有期徒刑，以及約13,510美元罰款的處分。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，南韓一家米其林星級餐廳的業主，因涉嫌在餐點中提供含有螞蟻的冰沙，目前正面臨最高一年有期徒刑，以及約13,510美元罰款的處分。

這家位於首爾的餐廳業主已承認曾提供螞蟻作為餐點的一部分。然而，螞蟻並不在南韓《食品衛生法》所核准的人類可食用昆蟲名單之中。根據英國廣播公司（BBC）報導，南韓法規目前允許另外10種昆蟲作為食品來源，但其中並不包括螞蟻。

南韓食品醫藥品安全處（Ministry of Food and Drug Safety）據報是透過顧客在社群媒體上的分享，以及網路評論中提及「螞蟻」的內容，進而發現這起違規事件。

依照南韓政府訂定的食品安全與營養標準，目前獲批准可供食用的昆蟲包括蚱蜢、黃粉蟲、蠶蛹、蝗蟲，以及雙斑蟋蟀等。

檢察官指控，該餐廳使用的螞蟻，其重金屬含量最高達到其他核准食用昆蟲標準上限的55倍。

檢方進一步指出，該餐廳涉嫌進口乾燥螞蟻，並自2021年起將其用於料理中，使用數量約達49,000隻。

不過，根據朝鮮日報（The Chosun Daily）報導，辯護律師對這項數字提出質疑。

餐廳方面表示，螞蟻只是冰沙上的可選裝飾配料，且僅約60%的顧客選擇加入螞蟻；其他顧客則選擇發酵醋、可食用花卉等替代裝飾。

法院預計將於9月公布判決結果。

另一方面，全球食用昆蟲市場近年持續擴張。根據Fortune Business Insights的資料，隨著消費者對永續飲食、資源效率，以及多元蛋白質來源的興趣提升，全球食用昆蟲市場預計將從2025年的17.3億美元，成長至2034年的132.3億美元。

Persistence Market Research的報告指出，甲蟲類昆蟲在2025年占據昆蟲食品市場約33%的份額，成為主要類別之一。黃粉蟲與較小型麵包蟲同樣位居市場前列，而蟋蟀與蚱蜢則被視為成長速度最快的昆蟲食品種類。

葡萄牙貝拉內陸大學（University of Beira Interior）的研究人員近期進行的一項小型研究發現，曾接觸過昆蟲食品的人，往往比預期更容易對這類新型食品產生興趣，並提高接受程度。

密西根大學心理學教授Ashley Gearhardt博士接受福斯新聞訪問時表示，「看到消費者可能願意接受新的、豐富的營養來源，令人感到興奮。」

目前，美國消費者已能購買部分以昆蟲製成的食品。

例如，Chirps Chips是一款以蟋蟀粉製成、類似玉米片的零食；此外，也有企業推出蟋蟀蛋白粉與昆蟲蛋白棒等產品。

在寵物食品市場方面，Jiminy’s推出的無穀物狗餅乾則採用蟋蟀與昆蟲幼蟲作為蛋白質來源。

隨著永續飲食概念興起，昆蟲食品正逐漸成為全球食品產業探索的新方向。不過，從南韓這起事件也可看出，食品安全規範與消費者接受度，仍是這類新興食品普及過程中的重要挑戰。

精華 FAQ

  • 檢方指餐廳在餐點中提供含螞蟻的冰沙，違反南韓《食品衛生法》對可食用昆蟲的規定；同時還被指涉違規進口與使用螞蟻入菜。

  • 檢方表示，餐廳使用的螞蟻重金屬含量最高達核准食用昆蟲標準上限的55倍，且自2021年起約使用49,000隻，涉及食品安全與合法性問題。

  • 因為全球昆蟲食品市場正快速成長，企業也在推出蟋蟀零食、蛋白粉與寵物食品，但南韓案例顯示，法規限制與消費者接受度仍是推廣關鍵障礙。

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