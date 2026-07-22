美國人票選「最強薯條」冠軍竟不是麥當勞…而是這家

墨西哥風味連鎖店Del Taco。（美聯社檔案照）

據紐約郵報報導，它們真的是「薯」到發燙。

當人們想到美國最好吃的速食薯條時，第一個浮現在腦海的，多半是麥當勞 （McDonald's）或其他跨國漢堡連鎖品牌。

然而，根據今日美國（USA Today）2026 年「10Best Readers' Choice Awards（十大最佳讀者票選獎）」，全美最好吃的速食薯條竟然來自加州 起家的德州墨西哥 風味連鎖餐廳Del Taco。

據報導，這項評選先由今日美國編輯及一群自稱「薯條狂熱愛好者」的評審團選出候選名單，再交由讀者投票決定最終排名。

畢竟，還有誰比美國人更有資格評選薯條呢？根據國家地理（National Geographic）資料，美國人平均每年會吃掉將近30磅（約13.6公斤）的薯條，可見薯條早已是當地飲食文化不可或缺的一部分。

雖然Del Taco以價格實惠、出餐快速的墨西哥料理，例如墨西哥捲餅（burritos）聞名，但不少顧客認為，真正讓它脫穎而出的，其實是經典的波浪切薯條（crinkle-cut fries）。

除了原味之外，這款波浪薯條還可搭配起司、辣肉醬（chili）、燉豬肉（carnitas）或炙烤牛肉（carne asada）等配料。根據Tasting Table報導，相較於許多容易變軟、受潮失去口感的薯條，Del Taco的薯條更能維持外酥內鬆、鹹香適中的風味，因此深受消費者喜愛。

此外，Del Taco的薯條份量也十分有誠意。一位臉書網友稱讚，「我很喜歡Del Taco的一點，就是就算點小份薯條，他們也完全不會偷工減料。」

事實上，這家以墨西哥捲餅聞名的連鎖品牌，在薯條排行榜中甚至擊敗不少知名對手，包括：排在第4名的麥當勞（McDonald's）以及第6名的Five Guys（以花生油現炸薯條著稱）。

另一方面，加州知名漢堡品牌In-N-Out Burger則排名第10名。

而Del Taco並非只靠薯條奪冠。

在今日美國讀者票選中，它同時獲選為美國最佳速食連鎖品牌，排名甚至超越德州墨西哥料理連鎖品牌塔可鐘（Taco Bell），後者名列第6。

不少網友認為，Del Taco的整體表現遠勝塔可鐘。也有人提到，塔可鐘過去曾因與引發腹瀉的 Cyclospora（環孢子蟲）食物中毒事件有關，而使品牌形象受到影響。

一位Reddit網友表示，「自從吃過Del Taco之後，我就再也沒有回去吃塔可鐘了。」

另一位已搬離加州的網友則懷念地說，「Del Taco真的超棒，也是我離開加州後少數最想念的東西之一。」