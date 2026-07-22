美國人票選「最強薯條」冠軍竟不是麥當勞…而是這家
據紐約郵報報導，它們真的是「薯」到發燙。
當人們想到美國最好吃的速食薯條時，第一個浮現在腦海的，多半是麥當勞（McDonald's）或其他跨國漢堡連鎖品牌。
然而，根據今日美國（USA Today）2026 年「10Best Readers' Choice Awards（十大最佳讀者票選獎）」，全美最好吃的速食薯條竟然來自加州起家的德州墨西哥風味連鎖餐廳Del Taco。
據報導，這項評選先由今日美國編輯及一群自稱「薯條狂熱愛好者」的評審團選出候選名單，再交由讀者投票決定最終排名。
畢竟，還有誰比美國人更有資格評選薯條呢？根據國家地理（National Geographic）資料，美國人平均每年會吃掉將近30磅（約13.6公斤）的薯條，可見薯條早已是當地飲食文化不可或缺的一部分。
雖然Del Taco以價格實惠、出餐快速的墨西哥料理，例如墨西哥捲餅（burritos）聞名，但不少顧客認為，真正讓它脫穎而出的，其實是經典的波浪切薯條（crinkle-cut fries）。
除了原味之外，這款波浪薯條還可搭配起司、辣肉醬（chili）、燉豬肉（carnitas）或炙烤牛肉（carne asada）等配料。根據Tasting Table報導，相較於許多容易變軟、受潮失去口感的薯條，Del Taco的薯條更能維持外酥內鬆、鹹香適中的風味，因此深受消費者喜愛。
此外，Del Taco的薯條份量也十分有誠意。一位臉書網友稱讚，「我很喜歡Del Taco的一點，就是就算點小份薯條，他們也完全不會偷工減料。」
事實上，這家以墨西哥捲餅聞名的連鎖品牌，在薯條排行榜中甚至擊敗不少知名對手，包括：排在第4名的麥當勞（McDonald's）以及第6名的Five Guys（以花生油現炸薯條著稱）。
另一方面，加州知名漢堡品牌In-N-Out Burger則排名第10名。
而Del Taco並非只靠薯條奪冠。
在今日美國讀者票選中，它同時獲選為美國最佳速食連鎖品牌，排名甚至超越德州墨西哥料理連鎖品牌塔可鐘（Taco Bell），後者名列第6。
不少網友認為，Del Taco的整體表現遠勝塔可鐘。也有人提到，塔可鐘過去曾因與引發腹瀉的 Cyclospora（環孢子蟲）食物中毒事件有關，而使品牌形象受到影響。
一位Reddit網友表示，「自從吃過Del Taco之後，我就再也沒有回去吃塔可鐘了。」
另一位已搬離加州的網友則懷念地說，「Del Taco真的超棒，也是我離開加州後少數最想念的東西之一。」
冠軍是Del Taco，不是多數人先想到的麥當勞或其他漢堡連鎖。這項結果來自USA Today的10Best Readers' Choice Awards，由讀者投票決定最終排名。 文章指出，Del Taco主打波浪切薯條，口感外酥內鬆、鹹香適中，且不易變軟受潮；此外份量也被認為很有誠意，因此深受消費者喜愛。 Del Taco不只拿下最佳薯條，也被票選為美國最佳速食連鎖品牌，排名超越塔可鐘。文章還提到，麥當勞排第4、Five Guys排第6，In-N-Out Burger則是第10名。
精華 FAQ
冠軍是Del Taco，不是多數人先想到的麥當勞或其他漢堡連鎖。這項結果來自USA Today的10Best Readers' Choice Awards，由讀者投票決定最終排名。
文章指出，Del Taco主打波浪切薯條，口感外酥內鬆、鹹香適中，且不易變軟受潮；此外份量也被認為很有誠意，因此深受消費者喜愛。
Del Taco不只拿下最佳薯條，也被票選為美國最佳速食連鎖品牌，排名超越塔可鐘。文章還提到，麥當勞排第4、Five Guys排第6，In-N-Out Burger則是第10名。
上一則