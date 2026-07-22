環孢子蟲病肆虐 這個夏天如何安全享用蔬果

近年來規模最大的環孢子蟲(cyclospora)疫情爆發，這種微小的球形寄生蟲恐引起嚴重的水便腹瀉。圖為美國CDC提供顯微鏡拍攝下的環孢子蟲卵囊。(美聯社)

近年來規模最大的環孢子蟲(cyclospora)疫情 爆發，這種微小的球形寄生蟲恐引起嚴重的水便腹瀉。目前尚未確認是哪種農產品受到感染，民眾仍可透過一些方法保護自己，安心享用夏季盛產的水果與蔬菜。

美聯社報導，環孢子蟲喜愛高溫，會感染腸道並透過糞便傳播，過去曾有蔬果的灌溉水源受糞便污染，民眾食用後因而感染。小兒科醫師諾艾爾(Erika Noel)表示雖然疫情來源尚未確定，但民眾應持續維持基本衛生習慣，包括如廁後、處理食物前使用肥皂和清水洗手，因為光是酒精性乾洗手無法殺死環孢子蟲。

先前疫情曾與覆盆子、羅勒、香菜、荷蘭豆、綜合生菜沙拉有關。清潔砧板與流理台檯面後，諾艾爾提供一些清洗農產品的建議：清洗香菜與羅勒等食材時，應先將葉片分開；青蔥則應先切除根部、去掉外層，再一邊搓洗表面一邊用清水沖洗。

研究顯示，以醋清洗蔬果可能有所幫助，雖然醋無法殺死寄生蟲，但有助沖洗至脫落。諾艾爾建議將蔬果浸泡在水：醋比例為3比1的混合液中，輕輕攪動數分鐘。之後可使用蔬菜脫水器搭配清水沖洗，以去除醋味。

即使是包裝上標示已清洗過的綜合生菜沙拉，還是最好再以清水與醋清洗一次。不過與其購買預製好的混合生菜沙拉再逐片清洗，不如直接購買整顆萵苣，並剝除最外層葉片。

水果與蔬菜應盡可能去皮後食用。哈密瓜等瓜類在切開前，應先徹底刷洗外皮，因為刀子可能會將果皮上的病菌帶入果肉。

有些農產品較難清洗，如生長於土壤中且覆蓋厚重泥土的農產品像是胡蘿蔔、馬鈴薯等根莖類蔬菜；表面有許多縫隙或外皮脆弱的農產品也難徹底清潔，例如綠花椰、白花椰。莓果類也不容易洗淨，諾艾爾建議將其製成果派或果醬，而非直接生食。將蔬果烹調至內部溫度達華氏158度以上即可殺死環孢子蟲。

諾艾爾最後表示，不希望疫情導致民眾因此避食蔬果，因為攝取的健康益處遠大於感染風險，只要保持警覺及基本衛生習慣即可。且環孢子蟲感染通常可透過抗生素治療，很少引發嚴重併發症。