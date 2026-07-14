In-N-Out漢堡計畫在5州開6新店 美東還是沒份

總部位於加州的In-N-Out漢堡連鎖店。（美聯社）

頗受好評的西岸漢堡連鎖店In-N-Out正展開新一波擴張計畫，宣布將在五個州開設六家新的分店。

每日郵報報導，這家速食連鎖店的官網顯示，加州 的科默斯（Commerce）與史塔克頓（Stockton）有兩家分店即將開幕。另外四家分店也將跨足新市場，包括田納西州的麥迪遜（Madison）、亞利桑納州的桑坦瓦利（San Tan Valley）、猶他州的聖喬治（St George），以及愛達荷州 的特溫福爾斯（Twin Falls）。

雖然這些分店的正式開幕日期尚未公布，但該連鎖店會透過網路向顧客分享最新動態。該公司還透露了進軍新墨西哥州 的計畫，預計將於2027年前開設一家分店。

2023年12月，In-N-Out在愛達荷州默里迪恩（Meridian）開設第400家分店，標誌了重要的里程碑，也宣告版圖擴展至第八個州；此後，該連鎖品牌透過一系列新店開幕持續擴大市場。

本月稍早，In-N-Out在拉斯維加斯大道開設了座位數第二多的分店；6月25日在科羅拉多州亭姆納（Timnath）也開了另一家分店。

然而當西部與西南部的粉絲們欣喜新店開張之際，東岸的漢堡愛好者們卻苦等不到品嚐「動物風薯條」（Animal Style）的機會。

迄今，該漢堡連鎖店並未像許多競爭對手般進軍東岸；相反地，In-N-Out以更為謹慎的擴張策略建立起聲譽，僅在能維持自有新鮮食材配送網絡的地區開設分店。

2025年7月，隨著執行長琳西·斯耐德（Lynsi Snyder）將家遷至田納西州企業總部附近，不時傳出該連鎖店將進軍東岸。In-N-Out於2023年1月宣布擴建田納西州企業總部，並將重點放在於當地開設分店。

斯耐德隨即澄清，家人的搬遷不會影響加州的分店營運。她表示，她在哪裡養育子女，與她對加州顧客的熱愛與感激毫無關係；她為In-N-Out的發源地感到自豪，任何了解她的人都知道，她經常談論他們的發跡地，以及加州顧客如何成就了他們的今日。

對斯耐德來說，In-N-Out就像家族企業，她正致力於傳承祖父母的「遺產」。她強調，她想讓他們感到驕傲，希望能發揚他們所期望的。

正因如此，In-N-Out也避開了行動點餐與應用程式自取服務，這些在麥當勞、漢堡王、Shack Shack及其他漢堡巨頭早已向顧客提供。

雖然六家分店的開幕日期尚未公布，但這些新據點凸顯In-N-Out已跨出加州發源地，持續擴張。

這家漢堡連鎖店於1948年由哈里與埃絲特·斯奈德（Harry ＆ Esther Snyder）在加州鮑德溫公園（Baldwin Park）創立，憑著精簡的菜單、新鮮的食材以及「祕密」菜色，累積了一群死忠粉絲。其中包括「動物風薯條」，上面鋪有融化的美式起司、烤至焦褐的洋蔥，以及其招牌的千島醬。

如今，In-N-Out常躋身美國最佳漢堡之列，不僅在商家評價平台Yelp的最新名單中名列榜首，更在「今日美國」（USA Today）的速食排名中位居前列。