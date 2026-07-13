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Chili's 打臉漢堡王18.19元套餐 要消費者別被坑

編譯廖振堯／即時報導
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美式連鎖休閒餐廳Chili's。(路透)
美式連鎖休閒餐廳Chili's。(路透)

有網友在X平台發文抱怨漢堡王(Burger King)某門市販售的「Bacon King」套餐要價18.19元、單點漢堡也要12.99元，美式連鎖休閒餐廳Chili's立刻抓緊機會在下方留言推銷「3 for Me」套餐，其回覆瀏覽次數超過500萬次並獲得大量正面迴響。

紐約郵報(New York Post)報導，漢堡王推出的Bacon King是含兩塊四分之一磅牛肉排、培根、美式起司、番茄醬、美乃滋、芝麻麵包的新款漢堡，加上薯條飲料的套餐要價頗高，網友質疑不如直接去餐廳吃，價格差不多且餐點品質更好。

Chili's回應：「這就是我們一直在說的！為什麼大家要讓速食店這樣坑你們？我們的超大脆皮雞肉三明治(Big Crispy Chicken Sandwich)3 for Me套餐只要10.99元，就有薯條、玉米片無限續與莎莎醬，以及飲料無限續杯，只有Chili's才有。」

網友反應熱烈，有人留言說：「好，我下班就去 Chili's。」Chili's也回覆「我們等不及歡迎你了！」另位網友表示昨天午餐吃了超大脆皮雞肉三明治，餐點很棒、服務很好且價格超值，Chili's回應「這正是我們一直追求的。」還有位網友感謝Chili's照顧他們，「Chili's是站在消費者這一邊的。」

不過留言也並非全都正面，有一名顧客抱怨他點的五分熟牛排送上桌時幾乎還是生的，Chili's對此道歉並請對方提供更多意見回饋。其他網友則替 Chili's 緩頰，認為那只是個別廚師的問題，不代表整個品牌的水準。

Chili's母公司Brinker International餐飲集團的發言人表示，該品牌近幾年一直以幽默方式調侃速食業者。最近一次就是在今年4月推出超大脆皮雞肉三明治的時候，Chili's在新聞稿中表示：「近幾年雞肉三明治市場快速成長，但消費者仍持續感受到速食餐廳所謂的超值其實只是空洞承諾。」Chili's主打超值的「3 for Me」套餐讓顧客自選飲料、副餐及主食，起價10.99元，最便宜的就是超大脆皮雞肉三明治。

漢堡王則表示，各門市的價格與優惠活動可能有所不同；根據其官網，大多數漢堡王門市都是由當地加盟業者經營。

根據理財網站FinanceBuzz的研究，2014年至2024年間美國大型速食連鎖品牌的餐點價格平均上漲了60%。Chili's強調高性價比的策略似乎正帶動品牌成長，母公司4月時公布已連續第20季度實現同店銷售成長，同店銷售額則增加4%。

精華 FAQ

  • 起因是一名網友抱怨漢堡王某門市的 Bacon King 套餐售價偏高，認為單點與套餐都不划算，進而引發對速食價格飆漲的討論，也讓 Chili's 找到切入點宣傳自家優惠。

  • Chili's 在留言中強調速食店別再「坑」消費者，主打自家 Big Crispy Chicken Sandwich 的 3 for Me 套餐只要 10.99元，還附薯條、玉米片無限續與飲料無限續杯。

  • Chili's 長期以幽默方式調侃速食業者，強調高性價比與套餐優勢；這種策略獲得大量正面迴響，也與母公司連續 20 季同店銷售成長、同店銷售額增加 4% 的表現相呼應。

漢堡王

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