5家賣場烤雞比一比 優勝者讓人意想不到

烤雞。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

誰不愛吃軟嫩多汁的美味烤雞？當外皮酥脆、色澤金黃的烤雞香氣飄散在超市走道時，即使原本沒打算、也會讓人忍不住買一隻。南方生活（Southern Living）雜誌挑選了山姆會員店（Sam's Club）、沃爾瑪 （Walmart）、全食超市（Whole Food）、大眾超市（Publix）、好市多 （Costco ）等5家賣場販售的烤雞，在未透露品牌下，讓試吃者依風味、口感及整體體驗進行評比（1-5分），最終的優勝者讓人大感意外。

各品牌烤雞獲評內容

1. 山姆會員店：肉質鮮嫩多汁，風味均衡且自然。試吃者指出，肉質濕潤且風味均衡，帶有淡淡胡椒香氣卻不顯突兀；一人甚至表示，風味醇厚且令人感到溫馨，充滿懷舊感。

2. 沃爾瑪：口感稍柴，但風味頗佳，帶有淡淡的煙燻胡椒味。雖然有些人不喜歡較有嚼勁的口感，但其他人則認為，若加入焗烤或湯品中，口感不致成為重點，也是不錯的選擇。

3. 全食超市：比其他產品更柴，風味也略遜一籌，適合加入湯品或淋上醬汁，藉此改善口感。雖然有人偏好這款烤雞溫和的調味，但整體而言，評價不如其他產品。

4. 大眾超市：這款雞是製作湯品或焗烤料理的好選擇，雖然調味稍嫌不足，但豐厚的肉量使其適用於各種食譜；也有人認為可能是烹調過久，導致口感較為乾澀。若食譜中的風味來自其他食材，這款雞肉會是不錯的搭配選擇。

5. 好市多：所有烤雞中最鮮嫩多汁的一款，雖然肉質豐厚，但部分人指出味道稍顯平淡。一人表示，這款烤雞鮮嫩的質地與溫和的調味，很適合用來做香料豐富的雞肉麵湯。

優勝者獲選理由

山姆會員店的烤雞獲得一致好評，「絕對是五隻烤雞中風味最濃郁的」、「無論在風味或口感上，都是最美味且最均衡的一款」、「它不像其他烤雞那樣乾柴或纖維感過強，肉質鮮嫩多汁，也沒有奇怪的餘味」。

肉質鮮嫩、份量十足、多汁且風味濃郁，山姆會員店的烤雞完全符合所有標準。評分者認為，無論是單獨享用還是加入風味豐富的菜餚中，山姆會員店的烤雞都是全方位贏家。