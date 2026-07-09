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用好市多這3項食材 輕鬆讓買回家的披薩升級

編譯莊瑞萌／即時報導
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好市多(Costco)。(美聯社)
好市多(Costco)。(美聯社)

好市多(Costco)的餐飲部美食眾多，從巧克力餅乾到熱狗都令人難以抗拒，但最簡單的升級之道，是將店內販售的披薩、烤雞與烤肉醬三者結合，在家自製烤肉雞肉披薩。只需將烤雞撕碎拌入醬汁，鋪在披薩上烤10分鐘，就能讓經典美食更上一層樓。

根據TastingTable報導，好市多的即食烤雞雖然並非餐飲部現做商品，卻是顧客幾乎不會空手離開的必買品項。這款雞肉非常適合臨時準備一餐，還能延伸運用到整個星期，替三明治、義大利麵以及披薩等食材增添豐富風味。烤雞本身已調味得恰到好處，若搭配好市多販售的Sweet Baby Ray’s蜂蜜烤肉醬，風味更是大幅提升。這款醬汁名副其實，是以真正的蜂蜜平衡烤雞的鹹香。

為了方便組合烤肉雞肉披薩，避免弄得相當凌亂，建議可將披薩帶回家預備。首先，以華氏375度烤箱溫度加熱，如此能讓餅皮更酥脆，也能讓裹上烤肉醬的雞肉稍微焦糖化。在烤箱預熱的同時，將烤雞撕成小塊，與醬汁拌勻至均勻裹覆，然後鋪在披薩上，烘烤約10分鐘，或等到餅皮達到自己喜歡的酥脆程度。

披薩、烤雞與烤肉醬這三者的組合就可以成為一道快速又讓人飽足的一餐。若時間充裕，還有許多好市多商品能讓這道組合更上一層樓，例如好市多最讓人津津樂道的起司。

例如消費者自己可以加入喜歡的起司，創造更大膽的風味，或再多撒一些莫札瑞拉起司絲(shredded mozzarella)讓奶香加倍，也可以加入切達起司絲，提升烤肉醬的酸香口感。消費者也可以為需要從頭製作披薩的食譜加入快速變化，例如豪華配料烤肉雞肉披薩。

其實好市多販售的Del Monte罐裝玉米，透過自然的甜味與清爽的田園風味就可以提升烤肉雞肉披薩的層次。或是可以依照食譜，在披薩上鋪上預烤過的洋蔥與青甜椒或自行發揮創意，加入好市多販售的罐裝切片墨西哥辣椒，甚至撒上一些熟食區販售的醃漬紅洋蔥，讓美味呈現更多變化。

精華 FAQ

  • 文章主張把好市多販售的披薩、即食烤雞與烤肉醬結合，做成烤肉雞肉披薩。這種組合做法簡單，能把原本的披薩快速升級成更有飽足感的一餐。

  • 做法是先將烤雞撕碎，和蜂蜜烤肉醬拌勻後鋪到披薩上，再放進預熱至華氏375度的烤箱，烘烤約10分鐘，直到餅皮酥脆、雞肉略帶焦糖化。

  • 文章建議可再加入莫札瑞拉起司、切達起司，或搭配Del Monte罐裝玉米、預烤洋蔥與青甜椒，也可加墨西哥辣椒或醃漬紅洋蔥，讓風味更多變。

好市多 義大利 Costco

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