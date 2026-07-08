我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廚房一尋常食材 研究：能有效降低血壓

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

紐、康、新州這家連鎖超市 16元龍蝦捲美味超值

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
龍蝦捲。示意圖。Image by d_snake from Pixabay
龍蝦捲。示意圖。Image by d_snake from Pixabay

夏天是大啖龍蝦的季節，然而在高級的海濱餐廳，一份份量十足、令人垂涎的龍蝦捲往往就要花費40元；不過，美食部落客拍檔Devour Power指出，他們發現一家徹底顛覆常規、改變此一現狀的店家。

Stew Leonard's是一家傳奇的連鎖超市，遍布紐約、康乃狄克州新澤西州，店內以獨特的動畫玩偶與超新鮮的食品區而聞名；但此刻，他們的熱奶油龍蝦捲正搶盡風頭，以令人難以置信的15.99元價格，賣出這道令人吮指回味的美食。

超狂熱奶油龍蝦捲製作過程

Stew Leonard's的龍蝦捲，毫不吝嗇地堆滿新鮮龍蝦肉。製作過程首先將新鮮的蒸熟龍蝦肉塊放入金屬籃中徹底加熱，色澤鮮紅亮麗，新鮮度更是無可挑剔。

接著將馬鈴薯麵包放入奶油已融化的熱平底烤盤上，烤至外皮呈現金黃色。重頭戲就是將烤得金黃誘人的麵包，塞得滿滿、現點現做的蒸龍蝦肉。

不過，好戲還在後頭，工作人員會拿起巨大湯勺，將熱騰騰、呈金色液體的奶油直接淋在龍蝦上；消費者可隨個人喜好，要求加多少奶油。

現點現蒸，甜美多汁且肉質鮮嫩的龍蝦肉，裹在烤至金黃的馬鈴薯麵包中，再豪邁地淋上大量熱奶油，最後擠上幾滴新鮮檸檬汁，是Stew Leonard's的龍蝦捲征服所有味蕾的關鍵。

終極夏日美味

Devour Power表示，他們拿起這個龍蝦捲，立刻擠上新鮮檸檬汁。第一口咬下時，濃郁的鮮甜味在口中爆發；而外表發亮、烤得恰到好處的馬鈴薯麵包，即使裹著重磅龍蝦肉，外型依然保持完整。

甜美的龍蝦肉搭配濃郁溫熱的奶油，讓這道料理成為絕佳的療癒美食；Devour Power說，吃起來雖然有點混亂、滿滿奶油味，卻讓他們感到無比幸福，「絕對是至今品嚐過最棒的龍蝦捲之一」。

如果想親自體驗這道頂級美食，就一定要前往Stew Leonard's，這一物超所值的佳餚絕對是夏天不可少的體驗。

精華 FAQ

  • 因為它只賣15.99元，卻堆滿新鮮蒸熟龍蝦肉，還搭配烤得金黃的馬鈴薯麵包與熱奶油，份量與口感都被認為不輸高級餐廳。

  • 這家連鎖超市遍布紐約、康乃狄克州與新澤西州，並以動畫玩偶、超新鮮食品區和獨特的賣場氛圍聞名。

  • 他們表示第一口就有濃郁鮮甜味在口中爆發，雖然吃起來有點混亂、奶油味很重，但整體令人非常幸福，甚至稱它是至今吃過最棒的龍蝦捲之一。

新澤西州 康乃狄克州 新州

上一則

廚房一尋常食材 研究：能有效降低血壓

延伸閱讀

山姆會員店這款即食調味雞、牛肉 讓備餐更輕鬆

山姆會員店這款即食調味雞、牛肉 讓備餐更輕鬆
好市多科克蘭7款推薦新品 熟食區雞柳條爆火讓員工忙翻天

好市多科克蘭7款推薦新品 熟食區雞柳條爆火讓員工忙翻天
家族經營漢堡連鎖店 逐步蠶食麥當勞、溫蒂、漢堡王市場

家族經營漢堡連鎖店 逐步蠶食麥當勞、溫蒂、漢堡王市場
Trader Joe's新調味撕絲烤雞肉 料理達人讚：勝過好市多

Trader Joe's新調味撕絲烤雞肉 料理達人讚：勝過好市多

熱門新聞

華人留學生把整塊牛排全部切成骰子大小的肉塊，沒想到竟意外解鎖全新的吃法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ano Erdozain ）

好市多厚切牛排吃膩了？留學生分享「骰子牛」做法 10分鐘上桌像燒烤店

2026-07-03 19:55
山姆俱樂部(Sam's Club)。(美聯社)

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

2026-07-01 09:12
示意圖。Image by paseidon from Pixabay

今年畢業生 理財專家：牢記這5件事終生受用

2026-07-03 13:33
田納西州同樣不對社安金或所得課稅，且因生活成本較低，讓退休人士能省下更多錢。示意圖。（圖/123RF）

忘了佛羅里達 這個州能讓退休族省更多

2026-07-07 12:35
光腳穿布鞋、球鞋或樂福鞋等包頭鞋看似無害，實則對健康影響很大。Image by lisa runnels from Pixabay

夏天穿包頭鞋不能不穿襪 醫生列舉4理由

2026-07-05 13:35
科羅拉多州的亞斯本（Aspen）。Image by Abhay Bharadwaj from Pixabay

退休人士宜居地 AARP選出這5個城鎮

2026-07-04 12:33

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...

華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...