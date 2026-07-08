紐、康、新州這家連鎖超市 16元龍蝦捲美味超值

龍蝦捲。示意圖。Image by d_snake from Pixabay

夏天是大啖龍蝦的季節，然而在高級的海濱餐廳，一份份量十足、令人垂涎的龍蝦捲往往就要花費40元；不過，美食部落客拍檔Devour Power指出，他們發現一家徹底顛覆常規、改變此一現狀的店家。

Stew Leonard's是一家傳奇的連鎖超市，遍布紐約、康乃狄克州 與新澤西州 ，店內以獨特的動畫玩偶與超新鮮的食品區而聞名；但此刻，他們的熱奶油龍蝦捲正搶盡風頭，以令人難以置信的15.99元價格，賣出這道令人吮指回味的美食。

超狂熱奶油龍蝦捲製作過程

Stew Leonard's的龍蝦捲，毫不吝嗇地堆滿新鮮龍蝦肉。製作過程首先將新鮮的蒸熟龍蝦肉塊放入金屬籃中徹底加熱，色澤鮮紅亮麗，新鮮度更是無可挑剔。

接著將馬鈴薯麵包放入奶油已融化的熱平底烤盤上，烤至外皮呈現金黃色。重頭戲就是將烤得金黃誘人的麵包，塞得滿滿、現點現做的蒸龍蝦肉。

不過，好戲還在後頭，工作人員會拿起巨大湯勺，將熱騰騰、呈金色液體的奶油直接淋在龍蝦上；消費者可隨個人喜好，要求加多少奶油。

現點現蒸，甜美多汁且肉質鮮嫩的龍蝦肉，裹在烤至金黃的馬鈴薯麵包中，再豪邁地淋上大量熱奶油，最後擠上幾滴新鮮檸檬汁，是Stew Leonard's的龍蝦捲征服所有味蕾的關鍵。

終極夏日美味

Devour Power表示，他們拿起這個龍蝦捲，立刻擠上新鮮檸檬汁。第一口咬下時，濃郁的鮮甜味在口中爆發；而外表發亮、烤得恰到好處的馬鈴薯麵包，即使裹著重磅龍蝦肉，外型依然保持完整。

甜美的龍蝦肉搭配濃郁溫熱的奶油，讓這道料理成為絕佳的療癒美食；Devour Power說，吃起來雖然有點混亂、滿滿奶油味，卻讓他們感到無比幸福，「絕對是至今品嚐過最棒的龍蝦捲之一」。

如果想親自體驗這道頂級美食，就一定要前往Stew Leonard's，這一物超所值的佳餚絕對是夏天不可少的體驗。