加州索諾瑪這小鎮 米其林餐廳密度超高

示意圖。Image by Claudia Schmalz from Pixabay

當想到米其林認證的星級餐廳時，多數人會聯想到紐約、東京或巴黎等大都市；這些城市擁有數百萬人口，自然能匯集全球頂尖餐廳。然而無需專程飛往大城市，也能體驗頂級美食，在加州 的某個小鎮，人均擁有的米其林餐廳數量反而更多。

雅虎 （Yahoo）新聞報導，這個小鎮名為海茲堡（Healdsburg），是位於索諾瑪郡（Sonoma County）內的一座農業社區。

什麼讓海茲堡如此特別

海茲堡雖擁有世界級餐廳，但這裡的人卻絲毫不裝腔作勢；漫步在當地人行道，彷彿置身溫馨甜美的賀曼（Hallmark）電影中。這裡是鄰居會直呼名字問候、自行車騎士輕鬆穿梭葡萄園，而熱鬧廣場上有農夫市集、手工藝市集與現場音樂表演的地方。

海茲堡的人口僅略多於1萬1000人，儘管如此，這座小鎮是全美頂級美食最密集的旅遊勝地之一，在古老的廣場方圓幾個街區內，就有多家獲「米其林指南」肯定的餐廳。

對於熱愛美食的旅客來說，這裡堪稱無敵；只需短暫步行，就能體驗美國最知名的餐廳、品嚐世界級葡萄園出產的葡萄酒，並逛各式特色商店，採購當地生產的橄欖油或手工蜂蜜。這一切都發生在一個如此小的城鎮裡，步行穿越整個市中心甚至不到十分鐘。

滿載歷史的美食饗宴

在海茲堡成為米其林認證美食、豪華飯店與葡萄園品酒之旅的熱門地點之前，最引人注意的是這片土地。小鎮的起源可追溯至1850年代，當時一位名叫希爾德（Harmon Heald）的企業家買下了俄羅斯河（Russian River）沿岸的大片土地，並開發成一小型農業聚落；到19世紀末，受該地區地中海型氣候與肥沃土壤的吸引，周邊山谷的農民開始種植西梅、啤酒花與葡萄。

1870年代鐵路的通車改變了一切，不僅讓農作物更容易運往舊金山及更遠的地方，更使海茲堡成為索諾瑪郡的農業重鎮。最後，葡萄酒成為了主角；附近的俄羅斯河谷、乾溪谷（Dry Creek Valley）與亞歷山大谷（Alexander Valley），如今已是加州備受推崇的葡萄酒產區。而當年支撐早期農民的豐饒農產，開始吸引致力「貼近食材產地」烹飪理念的主廚們。

這段歷史幾乎融入鎮上每一道菜餚中，餐廳菜單以僅數英里外種植的農產為核心，佐以山坡上採收的葡萄；在地餐飲風貌與170多年前吸引農民前來定居的自然景觀密不可分。

讓海茲堡躋身美食地圖的餐廳

海茲堡作為美食勝地的聲譽，很大程度始於一家隱身於鎮上廣場旁的小餐廳。SingleThread初看時，外觀樸實無華，但仔細觀察，會注意到門前站著一位接待員，正準備引領食客踏入美國最具雄心的餐飲體驗之一。

由主廚康諾頓與妻子卡蒂娜（Kyle & Katina Connaughton）共同創立的SingleThread，晚餐包含11道菜餚，食材主要來自兩人在附近經營的農場。蔬菜往往是當天早晨才採收，而當地海鮮則與僅需數分鐘車程即可採摘的香草和花卉一同上桌。

SingleThread摘下米其林三星，這是該指南的最高榮譽，表彰那些「值得專程前往」的餐廳。事實上，有些旅客專程造訪海茲堡，只為在SingleThread享用一餐；但若因此錯過當地其他美食，那將是一大遺憾，因為正是這些體驗的總和，讓海茲堡如此與眾不同。

廣場周邊的米其林級饗宴

Barndiva以優雅的「從農場到餐桌」料理，以及通往綠意盎然庭院的用餐區，素來深受當地人喜愛。「米其林指南」稱讚主廚安德森（Erik Anderson）採用在地食材設計的菜單，以及餐廳輕鬆卻不失精緻的氛圍。

鄰近的Valette餐廳，則以蒲公英造型燈具及以索諾瑪為核心的料理而獲米其林推薦。該餐廳由主廚瓦萊特（Dustin Valette）與老闆加爾齊尼（Aaron Garzini）共同掌舵，菜色主打附近海岸的海鮮、周邊農場的農產，以及從鎮外葡萄園所產的酒。該指南還特別推介了The Matheson、Dry Creek Kitchen、Troubadour Bread and Bistro等餐廳。