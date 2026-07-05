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紐約4冰淇淋店入選Yelp全美50佳 這家差點摘冠

編譯莊瑞萌／即時報導
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冰淇淋。Image by Seksak Kerdkanno from Pixab...
冰淇淋。Image by Seksak Kerdkanno from Pixabay

Yelp公布全美50家最受歡迎的冰淇淋店榜單，紐約市就有四家入選，其中位於東村(East Village)的霜淇淋專賣店Soft Swerve全美排名第二名，與榜首僅一步之遙。下東區的il laboratorio del gelato排名第六，皇后區的Figo Il Gelato Italiano為第11，KITH Treats則名列第13，霜淇淋如今已躍升為甜點界最熱門的潮流之一。

根據TimeOut報導，紐約人早就知道這座城市對冰淇淋有多麼講究，現在全美各地也紛紛跟進。Yelp發布年度全美50家最受歡迎冰淇淋店排行榜，紐約市就有四家入選2026年榜單。在紐約店家當中拔得頭籌的是Soft Swerve，全國排名第二，這家亞洲風味霜淇淋專賣店自2016年開業以來，以紫薯、黑芝麻和抹茶等口味培養了一批忠實顧客。

同樣入選Yelp榜單的還有下東區的il laboratorio del gelato，排名第六。店家已推出創新口味超過二十年，以其不斷變化的多樣選擇聞名，從伯爵茶、橄欖油到酪梨和羅勒應有盡有。皇后區的Figo Il Gelato Italiano排名第11，這家店家專營傳統義式冰淇淋，每日新鮮製作，口味從開心果、牛奶巧克力脆片到季節水果應有盡有。

為紐約市亮麗榜單畫下句點的是排名第13的KITH Treats，這家街頭服飾品牌的加穀片霜淇淋已成為社群媒體上的常客，吸引了許多球鞋迷和甜點控跑到SoHo旗艦店和其他分店朝聖。

這份榜單最值得注意的地方，或許就是霜淇淋已正式「長大成人」，曾經被歸類為路邊攤和速食店窗口的廉價點心，如今已演變為甜點界最熱門的趨勢之一，高品質原料、創新風味與Instagram視覺感，都推升了市場需求，加上Soft Swerve和KITH Treats兩家皆以霜淇淋為主力產品，可以說紐約人早就走在前端。

以下則是全美50家最受歡迎冰淇淋店全部名單：

1. Mitchell’s Ice Cream(舊金山)

2. Soft Swerve(紐約市)

3. Mashti Malone’s(洛杉磯)

4. Bumsan Organic Milk Bar(洛杉磯)

5. Meadowlark Dairy(布利桑頓)

6. il laboratorio del gelato(紐約市)

7. Toscanini’s Ice Cream(劍橋)

8. Little Man Ice Cream(丹佛)

9. Azucar Ice Cream – Little Havana(邁阿密)

10. Henry’s Place(檀香山)

11. Figo Il Gelato Italiano(紐約市)

12. Tasaka Guri Guri Shop(卡胡盧伊)

13. KITH Treats(紐約市)

14. Margie’s Candies(芝加哥)

15. Frankie & Jo’s – Capitol Hill(西雅圖)

16. Fifty Licks(波特蘭)

17. Island Cream Co(拉海納)

18. Sweet Republic(斯科茨代爾)

19. Via Gelato(檀香山)

20. Ted Drewes Frozen Custard(聖路易斯)

21. Milkjam Creamery(明尼阿波利斯)

22. Scooter’s Frozen Custard(芝加哥)

23. Torico Ice Cream(澤西市)

24. The Bent Spoon(普林斯頓)

25. Nielsen’s Frozen Custard(拉斯維加斯)

26. Christina’s Homemade Ice Cream(劍橋)

27. Sweet Creams(檀香山)

28. Sweet Firefly(理查森)

29. Indigo Cow(西雅圖)

30. Weckerly’s Ice Cream(費城)

31. Hi Sweetie Ice Cream Rolls & Desserts(普萊諾)

32. Amy’s Ice Creams(奧斯汀)

33. Sugar Bowl(斯科茨代爾)

34. Cherry Smash(珊瑚泉市)

35. Lick Honest Ice Creams(聖安東尼奧)

36. Leon’s Frozen Custard(密爾瓦基)

37. The Charmery Hampden(巴爾的摩)

38. Sweet Cooie’s(丹佛)

39. Mount Desert Island Ice Cream(巴爾港)

40. Arethusa Farm(紐哈芬)

41. Kelly’s Homemade Ice Cream(奧蘭多)

42. BerryLine(劍橋)

43. Bobbie’s Dairy Dip(納什維爾)

44. Bianco Gelato(邁阿密)

45. Cap’s Ice Cream(展望山)

46. Coney Waffle(貝爾馬)

47. Bonnie Brae Ice Cream(丹佛)

48. Honeysuckle Gelato(亞特蘭大)

49. Bmore Licks(巴爾的摩)

50. Purple Door Ice Cream(密爾瓦基)

精華 FAQ

  • 紐約市共有四家店入選，分別是Soft Swerve、il laboratorio del gelato、Figo Il Gelato Italiano與KITH Treats，且名次都落在前十三名內。

  • 排名最高的是東村的Soft Swerve，拿下全美第二名。這家亞洲風味霜淇淋店自2016年開業，靠紫薯、黑芝麻與抹茶等口味累積大批忠實顧客。

  • 榜單顯示霜淇淋已從平價點心升級為熱門甜點潮流，市場更重視高品質原料、創新風味與Instagram視覺效果，並帶動像Soft Swerve與KITH Treats走紅。

皇后區 紐約市

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