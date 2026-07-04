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慶祝建國250年 跟著開國元勳腳步來趟酒館巡禮

編譯周靜芝/即時報導
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紐約市的Fraunces Tavern曾是一些開國元勛流連之處。(取自維基公共領...
紐約市的Fraunces Tavern曾是一些開國元勛流連之處。(取自維基公共領域)

今年國慶日，愛國人士可以舉杯慶祝建國250年，並透過一場酒館巡禮，追尋喬治·華盛頓（George Washington）、亞歷山大·漢彌爾頓（Alexander Hamilton）、亞倫·伯爾（Aaron Burr）、塞繆爾·亞當斯（Samuel Adams）、約翰·漢考克（John Hancock）、約翰·傑伊（John Jay）等開國元勳的往日足跡。

紐約郵報報導，曾獲艾美獎的電視旅遊節目主持人達利·紐曼（Darley Newman），為了公共電視節目「與達利同遊」（Travels with Darley），走訪了原13殖民地中與美國革命有關的各個地點，並得出一個有趣的結論。

·紐曼說，她發現一件歷史課本上從未真正提及的事：開國元勳們可是經常瘋狂開趴；而且至今仍可造訪他們當年共飲一品脫啤酒或烈酒的場所。她的著作「革命公路之旅」（Revolutionary Road Trip）於6月30日出版。

紐曼指出，革命時期的酒館不僅是吃飯喝酒的地方，那裡是革命者辯論政治、交換消息、策劃戰略並慶祝勝利的聚集地，通常伴隨著蘭姆潘趣酒、艾爾啤酒、威士忌以及舒心暖胃的食物。

以下紐曼列舉出位於紐約州與新澤西州的5家酒館，能讓人彷彿穿越時空，回到美國革命時期：

1. Fraunces Tavern / 紐約市金融區

華盛頓於1783年在這家位於市中心的酒館向部隊發表告別演說，該酒館於1762年在Pearl街開業；開國元勳漢彌爾頓與伯爾曾在該酒館共進晚餐。這裡如今兼具博物館與酒吧功能，這座建於1719年的建築是曼哈頓現存最古老的建築。思想超前的華盛頓，甚至曾在此點外帶餐點；紐曼說，他是紐約市最早的外帶顧客之一。為慶祝建國250年，Fraunces Tavern推出三道式殖民時期晚餐，菜色包括燉兔腿、鵪鶉肉餡薄皮卷，以及櫻桃甜點。這家位於金融區的酒館還供應「總統潘趣酒」，由黑麥威士忌、橙味利口酒、蘭姆酒、苦精、檸檬汁和水蜜桃冰茶調製，致敬18世紀曾暢飲的開國元勳。

2. Olde Bryan Inn / 紐約州薩拉托加斯普林斯（Saratoga Springs）

革命英雄亞歷山大·布萊恩（Alexander Bryan）於1787年購得這間原為Olde Bryan Inn的木屋；在美國革命期間，美英兩軍都曾頻繁光顧此地。紐曼表示，傳說布萊恩曾為愛國者提供情報並暗中監視英軍，而他的情報有助薩拉托加戰役的勝利，這場戰役是美國革命的轉捩點。紐曼造訪時，店主向她展示了新建工程中出土的革命時期文物，如陶器碎片、煙斗與生鏽的釘子。

3. Baird's Tavern / 紐約州華威（Warwick）

華盛頓與妻子瑪莎都曾造訪Baird’s Tavern，這是哈德遜河沿岸最古老的酒館之一，歷史可追溯至1766年。華威所隸屬的奧蘭治縣（Orange County）網站指出，華盛頓的日記提到，他於1783年擔任紐堡（Newburgh）大陸軍總司令期間曾在此停留，並喝了一杯grog酒（稀釋的蘭姆酒）；當地傳說，瑪莎在1786年前往探望華盛頓的途中，曾在此過夜。紐曼指出，二樓那間據信是瑪莎下榻的房間，甚至還掛著一塊金色牌匾，房內還保留著一張1780年代的四柱床。Baird’s Tavern位於King’s公路上，這條路在革命期間是主要幹道，是人們停駐打聽消息、稍作休息的繁忙場所。

4. Sweet Clover Farm / 紐約州海蘭米爾斯（Highland Mills）

這家位於哈德遜河谷的釀酒廠，可讓人在農場小酌，原主人是伯爾，他曾是獨立戰爭期間大陸軍的軍官，並於1801年至1805年間擔任美國副總統。Sweet Clover Farm自行釀造伏特加、琴酒和波本威士忌，目前正供應一款名為Bulls Head的波本威士忌，以致敬曾位於曼哈頓下城Bowery街的Bulls Head酒館，華盛頓曾於1783年11月將該處作為臨時總部。

5. Nassau Inn & Yankee Doodle Tap Room / 新澤西州普林斯頓（Princeton）

這家位於普林斯頓市中心的旅館，原名College Inn，在革命期間曾被英軍佔領。大陸會議（Continental Congress）成員在普林斯頓大學校園內的拿騷樓（Nassau Hall）開會時，也曾下榻於此；該處在1783年先是成為戰場，隨後被改建為國會大廈。當年，人們在此以潘趣酒，為約克鎮（Yorktown）戰役的勝利及「和平條約」的簽署舉杯慶祝。如今，其附設餐廳Yankee Doodle Tap Room透過一幅長達13英尺、由諾曼·洛克威爾（Norman Rockwell）繪製並印有Yankee Doodle歌詞的畫作，向革命歷史致敬。紐曼表示，該餐廳原想將這幅畫移走並送進博物館，但洛克威爾直接將畫繪在牆上，而他們無法拆除那面牆，因為整棟建築會因此坍塌。

精華 FAQ

  • 報導以酒館巡禮為主題，帶領讀者走訪與美國革命相關的歷史場所，沿著開國元勳曾經聚會、用餐與討論政治的酒館，感受建國250年的紀念氣氛。

  • 她指出酒館不只是吃喝的地方，更是革命者辯論政治、交換情報、策劃戰略與慶祝勝利的聚集地，當時常伴隨蘭姆潘趣酒、啤酒、威士忌與食物。

  • 紐約金融區的Fraunces Tavern最具代表性，因華盛頓曾在此發表告別演說。它現兼博物館與酒吧，並推出三道式殖民晚餐與致敬元勳的總統潘趣酒。

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