紐約外帶韓餐「花小錢吃一桌」寶藏店 華人認證：從學生吃到上班族

網友分享紐約韓餐小吃店。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@makafood ）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約韓國城餐飲漲價之際，Woorijip因平價、自助取餐與多樣韓式小份料理，被網友視為高CP值寶藏店，成為學生與上班族常去的用餐選擇。

近年紐約韓國城（Koreatown，簡稱K-Town）餐飲價格持續上漲，不少民眾感嘆隨便吃一頓韓式料理，人均動輒60至70美元以上，價格不低卻未必符合期待。一名華人 網友「接線寶寶」近日在小紅書 分享，自己發現一間位於韓國城的韓式熟食店，不僅品項豐富、價格親民，還能一次買多種小份料理，直呼是「低成本復刻韓餐店」的寶藏店，引發不少在地網友共鳴。

「接線寶寶」表示，自從去年偶然發現位於紐約曼哈頓 韓國城的「Woorijip」後，便鮮少再到一般韓式餐廳用餐。她指出，現在韓國城不少韓式餐廳人均消費約70美元甚至更高，但味道未必令人滿意；相較之下，Woorijip採自助取餐形式，更像韓國常見的熟食超市，提供豆腐鍋、炒年糕、韓式冬粉、紫菜包飯、韓式炸雞及各式韓式小菜等多樣料理，選擇甚至比部分韓式餐廳更多。

她分享，自己最喜歡的是餐點多為小份量設計，可以一次挑選好幾種不同料理，不容易吃得太撐，也很適合想一次品嘗多種韓式料理的人。平時在家吃韓式烤肉時，她也會特地到店裡購買各式韓式小菜當配菜，笑說自己「已經徹底放棄H Mart」。

▲ 影片來源：Instagram＠woorijip.nyc（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「接線寶寶」也提到，店內設有微波爐，可選擇現場加熱後內用，也能直接外帶回家享用。由於店面位置不算顯眼，加上平時較少看到華人顧客，因此認為是一間值得推薦的隱藏版美食店。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言推薦，「這家確實物美價廉」、「上班期間常光顧」、「讀書吃到上班，十幾年都在吃，午餐時間很多附近上班的華人都會來，各國觀光客也不少」。也有人分享，除了Woorijip外，另一家Everyday（Everyday Food）同樣值得一試。

不過，也有消費者提醒，店家使用的透明塑膠餐盒並不適合直接放進微波爐加熱，建議回家後先將食物移至可微波容器再加熱，以免高溫影響餐盒材質。另有少數網友則持不同看法，認為餐點口味普通，「買過，不好吃」。

資料顯示，Woorijip位於紐約曼哈頓32街12號（12 W 32nd St, New York），多年來一直是韓國城知名平價熟食店，以自助式取餐、現做便當及各式韓式熟食聞名。相較於需支付服務費、小費的傳統餐廳，自助熟食店能讓消費者依照喜好自由搭配餐點，也成為不少學生、上班族及觀光客尋找高CP值韓式料理的熱門選擇。

▲ 影片來源：Instagram＠woorijip.nyc（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.