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這家夏季菜單升級 海鮮沙拉10年後回歸

編譯彭馨儀／即時報導
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潘娜拉麵包(Panera Bread)。美聯社
潘娜拉麵包(Panera Bread)。美聯社

餐廳的食物新鮮、分量足且物有所值，愈能吸引顧客上門，當然菜單還得不時更新。

金融新聞網站TheStreet報導，潘娜拉麵包(Panera Bread)經歷菜單投訴、營運調整、關店與裁員後，努力重建顧客體驗。

潘娜拉麵包宣布升級夏季菜單，推出全新輕食碗(Market Bowls) 、高級沙拉、冷咖啡飲品、冰沙咖啡(Frozen Javas)、能量提神飲(Energy Refreshers)，以及早餐品項。新菜單當天全美同步推出。

但最能吸引人的是蝦子。潘娜拉麵包在睽違10年後，重新推出海鮮沙拉。

新品「蝦仁巴哈沙拉」(Shrimply Baja)包含羅馬生菜、蝦子、菲達起司(feta)、酪梨、小番茄(grape tomatoes)、香菜(cilantro)、烤南瓜籽、藍色玉米片(tortilla strips)、煙燻檸檬油醋汁與奶油香草醬。潘娜拉麵包指出，一份沙拉有27克蛋白質。這非常重要，因為連鎖餐廳正不斷探索新方法，要吸引那些想吃清淡卻又能吃飽的顧客。

如果有人覺得潘娜拉麵包先前的菜單選擇有限且重複，那麼現在新增兩款高級沙拉，「終極花園牛排」(Ultimate Garden Steak)沙拉含33克的蛋白質，以及「農場脆皮沙拉」(Farmhouse Crunch)含蛋白質18克。

潘娜拉麵包還推出全新輕食碗 (Market Bowls)系列，在全美指定的門市，每碗售價為9.99元起。新品包括「芝麻薑汁雞肉」(Sesame Ginger Chicken)、「墨西哥烤肉」(Carnitas Elote)與「什錦蔬菜」(All-In Veggie)。潘娜拉麵包表示，這些輕食碗提供完整和半份兩種選擇，符合這家快餐休閒餐廳長期以來的營運策略。

精華 FAQ

  • 此次更新包含全新輕食碗、兩款高級沙拉、冷咖啡飲品、冰沙咖啡、能量提神飲與早餐品項，並於全美同步上線，顯示品牌正加速調整菜單內容。

  • 回歸的新品是蝦仁巴哈沙拉，內含羅馬生菜、蝦子、菲達起司、酪梨、小番茄、香菜與烤南瓜籽，搭配雙醬，且每份提供27克蛋白質。

  • 輕食碗以9.99美元起售，提供完整與半份選擇，品項包括芝麻薑汁雞肉、墨西哥烤肉與什錦蔬菜，反映餐廳想吸引重視清爽但仍要有飽足感的客群。

酪梨

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