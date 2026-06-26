這家夏季菜單升級 海鮮沙拉10年後回歸

潘娜拉麵包(Panera Bread)。美聯社

餐廳的食物新鮮、分量足且物有所值，愈能吸引顧客上門，當然菜單還得不時更新。

金融新聞網站TheStreet報導，潘娜拉麵包(Panera Bread)經歷菜單投訴、營運調整、關店與裁員後，努力重建顧客體驗。

潘娜拉麵包宣布升級夏季菜單，推出全新輕食碗(Market Bowls) 、高級沙拉、冷咖啡飲品、冰沙咖啡(Frozen Javas)、能量提神飲(Energy Refreshers)，以及早餐品項。新菜單當天全美同步推出。

但最能吸引人的是蝦子。潘娜拉麵包在睽違10年後，重新推出海鮮沙拉。

新品「蝦仁巴哈沙拉」(Shrimply Baja)包含羅馬生菜、蝦子、菲達起司(feta)、酪梨 、小番茄(grape tomatoes)、香菜(cilantro)、烤南瓜籽、藍色玉米片(tortilla strips)、煙燻檸檬油醋汁與奶油香草醬。潘娜拉麵包指出，一份沙拉有27克蛋白質。這非常重要，因為連鎖餐廳正不斷探索新方法，要吸引那些想吃清淡卻又能吃飽的顧客。

如果有人覺得潘娜拉麵包先前的菜單選擇有限且重複，那麼現在新增兩款高級沙拉，「終極花園牛排」(Ultimate Garden Steak)沙拉含33克的蛋白質，以及「農場脆皮沙拉」(Farmhouse Crunch)含蛋白質18克。

潘娜拉麵包還推出全新輕食碗 (Market Bowls)系列，在全美指定的門市，每碗售價為9.99元起。新品包括「芝麻薑汁雞肉」(Sesame Ginger Chicken)、「墨西哥烤肉」(Carnitas Elote)與「什錦蔬菜」(All-In Veggie)。潘娜拉麵包表示，這些輕食碗提供完整和半份兩種選擇，符合這家快餐休閒餐廳長期以來的營運策略。