家族經營漢堡連鎖店 逐步蠶食麥當勞、溫蒂、漢堡王市場

總部位於加州的In-N-Out漢堡連鎖店。（美聯社）

隨著顧客對大型速食連鎖店的「量縮價漲」行為日益警惕，規模較小的業者正因此得利。業界數據顯示，In-N-Out漢堡、Whataburger與Culver's這類區域型連鎖店與人氣品牌，正推動漢堡銷售的成長，讓規模更大的競爭對手相形見絀。

紐約郵報報導，總部位於加州的In-N-Out國內銷售額在2025年增長約10%，同時據食品餐飲市場研究公司Technomic的數據，總部位於威斯康辛州的Culver's與來自德州 的Whataburger，如今已分別躋身全美漢堡連鎖店銷售排行榜的第五、第六名。

儘管麥當勞 、溫蒂漢堡（Wendy's）、漢堡王 （Burger King）等大型連鎖品牌在行銷預算與門市數量上遠勝過這些小型品牌，但憑著毫不打折的品質、強烈的品牌忠誠度以及客製化服務，這些區域型業者正逐步蠶食市場。

Whataburger目前在17個州營運，年銷售額超過40億元，成長速度是新冠疫情前的六倍，並計劃今年再開設60家分店。執行長史特勞德（Debbie Stroud）先前向「華爾街日報」指出，正是這種令人想一再回味的魅力，在數十年間培養出顧客的忠誠度；顧客知道他們可以加點烤墨西哥辣椒，或是用現切番茄代替烤洋蔥。

在26個州擁有1066家分店的Culver's執行長傅斯納（Julie Fussner）表示，顧客服務是這家深受歡迎的區域連鎖品牌與全國性龍頭品牌之間最重要的差異；而關鍵在於菜單的豐富以及食物的品質。

儘管區域連鎖店蓬勃發展，但Technomic的調查發現，除了披薩與三明治之外，整體速食漢堡連鎖店在十大餐廳類別中成長最為緩慢。隨著生活成本上升及就業市場趨緩，消費者外出用餐的意願降低，速食連鎖店在美國等主要市場正面臨長期銷售疲軟的困境。

儘管經濟形勢不佳通常會帶動速食消費增加，但精打細算的顧客卻未因此增加消費。

雖然成長步伐趨緩，價格卻持續攀升。根據追蹤速食價格的「消費者物價指數（CPI）報告」，自2020年疫情期間至2025年，價格已上漲約38%，超越同期通膨率約56%。

2024年的一份報告指出，麥當勞在過去十年間將菜單價格調漲了超過100%，比美國通膨率高出三倍以上；其中漲幅最為驚人的品項包括康乃狄克州的大麥克套餐售價18元、滿福堡7.29元，以及薯餅5.69元。

然而價格上漲卻未帶來顧客評價的提升。上月瑞銀（UBS）實證實驗室（Evidence Labs）的一項調查顯示，2020年至2024年間，認為麥當勞性價比高的美國顧客比率從55%降至約40%，此後該比率大致維持相同水準。

為此，麥當勞推出升級版漢堡，並承諾提升食物品質、打造更具吸引力的用餐空間，以及恢復兒童遊樂區。主要競爭對手也紛紛效法，今年漢堡王根據顧客反應，對經典「華堡」（Whopper）進行近十年來首次重大調整，升級了麵包、美乃滋與包裝。

儘管大型連鎖店持續透過升級產品與推出折扣優惠試圖走出疲態，但像Whataburger這些品牌則憑著堅持品質與良好顧客體驗，維持了穩定的業績。

根據調查數據，儘管Culver's與Whataburger在價位或出餐速度上未獲顧客高度評價，但在餐飲品質與整體滿意度上卻始終獲得高分。

這證明在速食價格日益高漲的市場中，顧客願意為那些讓他們感覺品質良好的商品支付更高價格；維持這種高價值的關鍵之一，在專注品質的一致性，而非一味追求成長。

事實上，多數區域連鎖品牌皆為私人所擁有，且創辦家族至今仍參與營運。加州最受歡迎的漢堡連鎖店In-N-Out，由斯奈德夫婦（Harry & Ester Snyder）於1948年在鮑德溫公園（Baldwin Park）創立，是加州首家提供得來速服務的漢堡攤位。該公司至今仍由斯奈德夫婦的孫女琳西（Lynsi）擁有並經營，且不授權加盟。

儘管該公司目前在加州、內華達州、亞利桑納州、猶他州、德州、俄勒岡州、科羅拉多州、愛達荷州、華盛頓州與田納西州均設有分店，但在過去十年間，其營運範圍僅擴增四個州。

此外，該品牌於2010年選擇放緩擴張腳步，以維持食物品質與服務水準；營運長沃尼克（Denny Warnick）表示，過度強調成長將有損品牌表現。

正因如此，In-N-Out漢堡至今仍使用由自家製作的新鮮、不冷凍的牛肉餡餅，薯條則是在每間餐廳內，由店員以整顆馬鈴薯切製而成。