「炸雞配啤酒」是最佳組合？他說這款酒更適合

炸雞。Image by Sharon Ang from Pixabay

香檳(Champagne)通常被當作慶祝用的葡萄酒，但它其實是一款非常百搭的飲品，幾乎可以與任何食物完美搭配。資深侍酒師詹姆斯 (Victoria James)表示，香檳與外皮酥脆的炸雞更是絕配。

Food and Wine網站報導，詹姆斯是全美最大香檳酒單的幕後推手，她為在紐約高檔炸雞餐廳「Cocodaq」精心打造，這家餐廳開業以來獲獎無數。在亞斯本(Aspen)舉辦的「美酒佳餚經典活動」Food & Wine Classic)中，詹姆斯在名為「泡沫與酥脆：香檳與炸雞的天作之合」(Bubble & Crunch: A Champagne & Fried Chicken Marriage Made in Heaven)的活動中分享，香檳之所以是鹹香濃郁美味炸雞的完美搭配，是因為它是世界上酸度最高的葡萄酒之一。

釀造香檳的葡萄生長在法國北部非常寒冷的地區，由於氣候寒冷，葡萄的成熟方式與溫暖地區不同，因此葡萄格外酸澀，「它們成熟度不夠，所以酸度很高，」詹姆斯說，這種口感與炸雞搭配尤其出色，因為酸度可以中和食物的油膩感。

詹姆斯表示，香檳的氣泡有助於分解炸雞的油脂。她坦言啤酒也有類似的特質，但香檳的碳酸含量更高，氣泡也更細膩。這是因為每瓶香檳通常含有約5個大氣壓力，大約是汽車輪胎壓力的2倍。詹姆斯說，「每當你享用非常濃郁或油炸的食物時，氣泡是關鍵。」