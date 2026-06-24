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「炸雞配啤酒」是最佳組合？他說這款酒更適合

編譯彭馨儀／即時報導
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炸雞。Image by Sharon Ang from Pixabay
炸雞。Image by Sharon Ang from Pixabay

香檳(Champagne)通常被當作慶祝用的葡萄酒，但它其實是一款非常百搭的飲品，幾乎可以與任何食物完美搭配。資深侍酒師詹姆斯(Victoria James)表示，香檳與外皮酥脆的炸雞更是絕配。

Food and Wine網站報導，詹姆斯是全美最大香檳酒單的幕後推手，她為在紐約高檔炸雞餐廳「Cocodaq」精心打造，這家餐廳開業以來獲獎無數。在亞斯本(Aspen)舉辦的「美酒佳餚經典活動」Food & Wine Classic)中，詹姆斯在名為「泡沫與酥脆：香檳與炸雞的天作之合」(Bubble & Crunch: A Champagne & Fried Chicken Marriage Made in Heaven)的活動中分享，香檳之所以是鹹香濃郁美味炸雞的完美搭配，是因為它是世界上酸度最高的葡萄酒之一。

釀造香檳的葡萄生長在法國北部非常寒冷的地區，由於氣候寒冷，葡萄的成熟方式與溫暖地區不同，因此葡萄格外酸澀，「它們成熟度不夠，所以酸度很高，」詹姆斯說，這種口感與炸雞搭配尤其出色，因為酸度可以中和食物的油膩感。

詹姆斯表示，香檳的氣泡有助於分解炸雞的油脂。她坦言啤酒也有類似的特質，但香檳的碳酸含量更高，氣泡也更細膩。這是因為每瓶香檳通常含有約5個大氣壓力，大約是汽車輪胎壓力的2倍。詹姆斯說，「每當你享用非常濃郁或油炸的食物時，氣泡是關鍵。」

精華 FAQ

  • 因為香檳酸度高，能中和炸雞的油膩與鹹香厚重感；同時氣泡細緻，入口後有助於清爽味蕾，讓炸雞吃起來更平衡，不會過於膩口。

  • 她表示，香檳葡萄生長在法國北部寒冷地區，因氣候較冷，葡萄成熟方式不同，因而保留較高酸度，這也是香檳風味清新、適合配餐的原因。

  • 詹姆斯坦言啤酒也有氣泡與去油效果，但香檳的碳酸更高、氣泡更細膩，而且每瓶承受約五個大氣壓，讓它在處理油炸食物時表現更突出。

詹姆斯

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