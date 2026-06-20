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Trader Joe's人氣餅乾找到天選起司 美妙滋味「香迷糊了」

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網友分享新款Vanilla Mascarpone起司抹醬，搭配人氣餅乾Graham Cracker Squares後，竟呈現出類似提拉米蘇的風味。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

連鎖超市Trader Joe's經常推出話題新品，吸引消費者搶購。近日一名小紅書網友「灣區范冰冰」分享，自己逛店時意外發現今年5月推出的新款Vanilla Mascarpone起司抹醬，搭配人氣餅乾Graham Cracker Squares後，竟呈現出類似提拉米蘇的風味，讓她直呼「香迷糊了」，貼文曝光後引發不少甜點愛好者討論。

「灣區范冰冰」表示，一開始原本只是隨手拿了餅乾與新品馬斯卡彭起司，沒想到兩者搭配後意外產生驚喜效果。她形容，原本以為Graham Cracker Squares只是一般全麥餅乾，但沾上Vanilla Mascarpone後，整體層次瞬間升級，「直接變成咖啡廳等級甜點」，甚至有種在吃簡易版提拉米蘇的感覺。

其中最讓她驚豔的是新品馬斯卡彭起司本身。她指出，這款產品擁有濃郁奶香，但甜度不高，也不會讓人感到膩口，口感介於鮮奶油、起司與冰淇淋之間，質地相當滑順，因此認為是近期在Trader Joe's買到最滿意的商品之一。

貼文曝光後，不少網友紛紛分享實際品嚐心得。其中有人表示，Graham Cracker Squares本來就是店內人氣商品，即使單獨泡牛奶吃也非常美味，因此一直是固定回購品項。

也有網友透露，這款馬斯卡彭起司不只適合搭配餅乾，與水果同樣十分合拍。有消費者分享，曾在店內試吃時看到工作人員用草莓搭配馬斯卡彭起司，入口後驚為天人，認為清爽果香與濃郁乳香結合得恰到好處。

此外，還有人提到，這款餅乾過去也曾被店員拿來搭配其他起司新品試吃。雖然部分起司產品單獨食用表現普通，但只要搭配Graham Cracker Squares，風味就能大幅提升，因此被形容是不可或缺的「靈魂配角」。

不過，美味之餘也有人擔心熱量問題。有網友坦言，看到馬斯卡彭起司與餅乾的組合後很想購買，但又害怕一吃就停不下來；另有網友笑稱這根本是「熱量炸彈」，自己已經決定戒掉高熱量甜點。對此，「灣區范冰冰」則回應，雖然確實容易讓人一口接一口，但還是相當推薦至少嘗試一次。

▲ 影片來源：Instagram＠traderjoes（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

▲ 影片來源：Instagram＠trader_joes_treasure_hunt（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 文章提到的是今年5月推出的Vanilla Mascarpone起司抹醬，以及人氣餅乾Graham Cracker Squares。兩者搭在一起後，被形容出現類似提拉米蘇的風味，因此受到關注。

  • 因為原本只是隨手搭配，卻意外讓全麥餅乾提升成咖啡廳等級甜點。馬斯卡彭起司奶香濃郁但不膩口，口感滑順，讓人有在吃簡易版提拉米蘇的感覺。

  • 不少網友分享，這款馬斯卡彭起司也很適合搭配水果，尤其是草莓。有人在店內試吃時嘗過草莓加馬斯卡彭的組合，認為清爽果香與濃郁乳香十分合拍。

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