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M&M巧克力豆無人工色素版 兩色消失了

M&M巧克力豆無人工色素版 兩色消失了

編譯彭馨儀／即時報導
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M&M's巧克力豆將在今年夏天推出使用天然色素的版本。(美聯社)
M&M's巧克力豆將在今年夏天推出使用天然色素的版本。(美聯社)

M&M's巧克力豆即將邁入「讓美國再次健康」(MAHA)的全新時代，但也導致兩款歷史悠久的經典色暫時無法亮相。

紐約郵報報導，今年夏天，這款指標性糖果將迎來85周年。為了全面移除人工色素，M&M's將在8月推出天然成分新版本，無人工色素的紅色、橙色及黃色，但不包括藍色與棕色。

要替換自1995年起就加入M&M's彩虹家族的明亮藍色外殼非常棘手。「華爾街日報」報導，瑪氏(Mars)選定常被譽為超級食物的高蛋白成分「螺旋藻」(spirulina)，替代人工色素「藍色1號」(Blue 1)。但「螺旋藻」需要7倍色素量才能達到M&M's經典的「蔚藍」(cerulean)色調，且容易形成黏稠、多泡的混合物，會導致生產線積累殘渣、堵塞日產6億顆M&M's的機器，並引發發霉食安隱憂。

瑪氏「首席色彩官」修伊特(Claire Hewitt)表示，「這是我職涯中遇過最困難的事。」

藍色問題太複雜，加上棕色外殼高度依賴藍色色素來調配，瑪氏曾嘗試過紫色與粉紅色，但視覺效果不佳而放棄。

為了克服螺旋藻的黏稠殘渣，瑪氏必須升級廠房300多台機器，包括安裝全新攪拌槽、槳葉及馬達，且清洗新設備需要更高溫的水、更強的沖力與更多時間。

M&M's改頭換面工程浩大，正值衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)推動「MAHA」，敦促食品製造商逐步淘汰與兒童健康問題相關的人工色素。雖然瑪氏2016年曾承諾移除人工色素，後又因消費者不在意零食含有色素而撤回計畫，如今面臨限制與輿論壓力，顯然下定決心大改款。

天然色素版M&M's初期將由亞馬遜(Amazon)獨家販售，而傳統的人工色素版本目前不會停產。 瑪氏的最終目標，是在2028年前利用天然成分完整重現所有六種經典顏色。

精華 FAQ

  • 這次改版的核心，是全面移除人工色素，回應食品健康與監管壓力。瑪氏希望以天然成分重做顏色，但仍保留傳統產品，同時逐步完成品牌配方調整。

  • 因為藍色原本仰賴Blue 1，改用螺旋藻需更高色素量，且容易形成黏稠多泡混合物，可能堵塞機器、增加殘渣與發霉風險，生產難度很高。

  • 天然色素版M&M's將先由亞馬遜獨家販售，作為新配方試水溫；傳統人工色素版本目前不會停產。瑪氏並設定在2028年前重現全部六種經典顏色。

華爾街

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