好市多最新「草莓聖代」草莓控必吃 華人嘗鮮：甜度剛好又實惠

網友分享好市多草莓口味聖代，甜度剛好價格又實惠。草莓聖代示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Shameel mukkath ）

Costco(好市多 )除了熟食區經常推出高CP值商品外，甜點也時常成為消費者討論焦點。近日有網友「小米粥(美國版)」在小紅書 分享，發現好市多美食區推出全新草莓口味聖代（Strawberry Shortcake Sundae），濃郁草莓冰淇淋搭配大量草莓醬，讓她直呼是「草莓腦袋的最愛」，貼文曝光後吸引大批網友留言討論，不少人更表示準備專程前往朝聖。

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「小米粥」表示，過去好市多販售的聖代主要以香草與巧克力口味為主，雖然也能額外搭配草莓醬，但草莓風味相對沒那麼突出。此次推出的新版本直接以草莓冰淇淋為基底，再淋上大量草莓醬，整體果香更加濃郁，而且甜度不會過高，即使平時不喜歡太甜的人也較容易接受。

除了口味受到好評外，價格也是網友熱議重點。「小米粥」指出，這款草莓聖代稅前售價僅2.99美元，份量卻相當驚人，堪稱高CP值代表商品。她甚至認為，整體表現比許多超市販售的冰淇淋還要出色。

貼文曝光後，不少網友分享各地好市多的供應狀況。有網友表示自己所在地區早已販售多年，也有人透露曾經出現過藍莓奶昔等限定品項，如今已停售。另有網友羨慕部分州別擁有炸雞柳、薯條甚至牛肉辣椒湯等特色熟食，感嘆「每個州的好市多真的不一樣」。

討論區中，也有不少人好奇聖代頂部的配料究竟是什麼。有網友猜測是麵包塊、起司蛋糕或蛋糕碎，實際吃過的人則表示口感較接近蛋糕，但略顯乾一些，需要搭配草莓醬一起享用。

至於甜度問題，也引發兩派意見。部分網友擔心美式甜點過於甜膩，留言詢問是否會「甜到發膩」；不過「小米粥」回應，甜度大致就是一般冰淇淋水準，不會特別誇張。也有實際品嚐過的網友認為整體不算死甜，冰淇淋口感相當滑順，接受度頗高。