慶祝建國250年 麥當勞將重新推出油炸蘋果派2周

麥當勞。（路透）

這才是讓人懷念的經典蘋果派，就像麥當勞 當年供應的那樣。紐約郵報報導，美食網紅Snackolator透露，6月22日，麥當勞將重新推出油炸蘋果派；這一頗受歡迎的甜點，曾於30多年前在這家速食龍頭門市供應過。

這款為慶祝美國建國250周年而重新推出的油炸甜點，先前出現在夏威夷 及加州 唐尼（Downey）一家創立於1953年的麥當勞門市，但現在即將在全美上架兩周。

這款始於1968年的美味點心，將暫時取代麥當勞菜單上原本的蘋果派，後者是烘烤而非油炸製成。

Snacolator關於這款蘋果派將回歸的貼文，讓許多網友好奇並感到難以置信。一位網友問「為什麼不讓它永久回歸呢？」獲得超過165個讚支持。

麥當勞最初是在1992年將這款油炸甜點從菜單上撤下，因為其中過量油脂被質疑有礙健康。

對於喜愛油炸速食派的人來說，即使無法嚐到這款重現的麥當勞版本，也還有其他選擇。The Takeout網站指出，Popeyes至今仍提供油炸派，目前主打草莓奶油起司口味；漢堡王以及總部位於菲律賓的Jollibee亦然，後者更推出水蜜桃芒果口味。

麥當勞近幾個月也因三月推出的「大拱門漢堡」（Big Arch burger）而引起轟動，這款熱量高達1020卡的限時商品，內含兩片四分之一磅的漢堡排與招牌醬汁。