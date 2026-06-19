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慶祝建國250年 麥當勞將重新推出油炸蘋果派2周

編譯周靜芝/即時報導
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麥當勞。（路透）
麥當勞。（路透）

這才是讓人懷念的經典蘋果派，就像麥當勞當年供應的那樣。紐約郵報報導，美食網紅Snackolator透露，6月22日，麥當勞將重新推出油炸蘋果派；這一頗受歡迎的甜點，曾於30多年前在這家速食龍頭門市供應過。

這款為慶祝美國建國250周年而重新推出的油炸甜點，先前出現在夏威夷加州唐尼（Downey）一家創立於1953年的麥當勞門市，但現在即將在全美上架兩周。

這款始於1968年的美味點心，將暫時取代麥當勞菜單上原本的蘋果派，後者是烘烤而非油炸製成。

Snacolator關於這款蘋果派將回歸的貼文，讓許多網友好奇並感到難以置信。一位網友問「為什麼不讓它永久回歸呢？」獲得超過165個讚支持。

麥當勞最初是在1992年將這款油炸甜點從菜單上撤下，因為其中過量油脂被質疑有礙健康。

對於喜愛油炸速食派的人來說，即使無法嚐到這款重現的麥當勞版本，也還有其他選擇。The Takeout網站指出，Popeyes至今仍提供油炸派，目前主打草莓奶油起司口味；漢堡王以及總部位於菲律賓的Jollibee亦然，後者更推出水蜜桃芒果口味。

麥當勞近幾個月也因三月推出的「大拱門漢堡」（Big Arch burger）而引起轟動，這款熱量高達1020卡的限時商品，內含兩片四分之一磅的漢堡排與招牌醬汁。

精華 FAQ

  • 麥當勞將重新推出的是油炸蘋果派，屬於過去的經典版本，並非目前菜單上的烘烤蘋果派。這項活動預計自6月22日開始，在全美限時供應兩周。

  • 麥當勞在1992年將油炸蘋果派撤下，主因是其油脂含量過高，當時被外界質疑不利健康。因此品牌後來改供烘烤製作的蘋果派版本。

  • 若想吃油炸速食派，Popeyes目前仍有草莓奶油起司口味，漢堡王也持續供應相關產品；Jollibee則推出水蜜桃芒果口味，提供更多選擇。

加州 夏威夷 麥當勞

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