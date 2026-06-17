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Krispy Kreme甜甜圈新吃法 網友瘋傳一美食妙招

編譯周靜芝/即時報導
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甜甜圈連鎖店Krispy Kreme。(路透)
甜甜圈連鎖店Krispy Kreme。(路透)

社群媒體正為一個出乎意料的簡單小技巧而瘋狂：將知名甜甜圈品牌Krispy Kreme的原味糖霜甜甜圈用平底鍋煎一下再吃。

這樣做的結果是，外層焦糖化且極度酥脆，裡面卻溫熱鬆軟，這道創意美食目前正在網路上掀起風潮。

紐約郵報報導，這項美食妙招的流行，源於一位抖音（TikTok）創作者嘗試將Krispy Kreme的招牌甜點做成酥脆版本，以此回應一個網路梗圖；該梗圖取材自電視影集「歡樂單身派對」（Seinfeld）中的安妮·柯傑（Annie Korzen），她因在詢問他人「你吃過 Krispy Kreme嗎」時，加上一句「它酥脆嗎」而爆紅。

結果證明，這個廚房實驗：將甜甜圈放入熱鍋中，看著糖霜融化成類似焦糖布丁的脆皮，確實是個好主意。

美食達人貝爾（Bayle）經常嘗試新奇的烹飪技巧並評測各式餐點，他表示，自己之所以嘗試這道料理，是因為「看起來太有趣了」。他說，他絕對會吃這種煎過的甜甜圈，味道出乎意外地美味，外層酥脆，內裡卻依然柔軟，「我真的很喜歡」。

貝爾也與其他想嘗試者分享了一些訣竅，他指出，必須緊盯爐火，因為糖霜中的糖分含量很高，完美焦糖化與完全燒焦僅一線之隔。貝爾表示，甜甜圈每面約需煎三分鐘，不過真的要小心，他在摸索過程中曾弄焦了幾個。

為了獲得最佳效果，煎的時候必須將火控制在中低溫。貝爾認為，只要願意嘗試，這個訣竅也絕對適用於其他甜甜圈品牌。他說，口感與風味可能略有不同，但多數糖霜甜甜圈都會有類似的效果。

有些品牌或許不樂見粉絲改造他們的產品，但Krispy Kreme卻不以為意。該品牌澳紐地區行銷長庫塔傑（Aimee Cutajar）說，他們喜歡看到粉絲展現創意來享用甜甜圈；雖然沒有什麼能比得上剛出爐、熱騰騰、入口即化的經典糖霜甜甜圈，但他們致力於分享喜悅，很高興看到招牌甜甜圈的簡單變化能引起這麼多人共鳴。

Krispy Kreme也加入這股網路熱潮，在抖音全球帳號貼文稱：「我們可能得試試這個」；英國帳號則附上表情符號說：「這簡直是Krispy Kreme 2.0」。

@kellyycha Great use of my free donut for National donut day 🙌 (I should’ve used a mic to record but I was just too excited to eat this) 🍩 #krispykreme #donut #asmr #koreantrend #foodtrend @Krispy Kreme ♬ original sound - kelly🌷
▲ 影片來源：Tiktok＠kellyycha（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這項創意讓網友為之瘋狂，抖音的討論區一片驚嘆聲。有人留言說，她需要這個；另一人自嘲說，難道只有他覺得自己有點笨，竟然沒想過這個嗎？另一人說，這才是甜甜圈該被品嚐的方式。

許多人甚至提出了自己的建議，稱若將這款酥脆甜點搭配冰淇淋，將會是完美的組合。

精華 FAQ

  • 做法很簡單，就是把原味糖霜甜甜圈放進平底鍋，以中低火慢煎，讓糖霜融化並焦糖化，形成酥脆外層，同時保留內裡的溫熱鬆軟口感。

  • 風潮來自一位TikTok創作者，他因回應網路梗圖而嘗試把Krispy Kreme做成酥脆版本。影片展示焦糖化效果後，引發大量討論與模仿。

  • Krispy Kreme澳紐地區行銷長表示樂見粉絲發揮創意，官方帳號也在抖音跟風留言。網友則大讚新吃法很神，還有人建議搭配冰淇淋更完美。

社群媒體 抖音

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