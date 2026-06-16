「圓點蛋糕」網路紅到炸 美食達人卻稱難下嚥

示意圖。Image by rfotostock from Pixabay

為了一嚐最新的網路爆紅甜點，紐約人和遊客正大排長龍，花一兩個小時排隊買「圓點蛋糕」(Dot Cakes)。在TikTok、Instagram等社群媒體 推波助瀾下，這種裝在杯中、上頭鋪滿一層五顏六色糖珠(nonpareil sprinkles)的圓形小蛋糕引來大批追隨者；紐約郵報美食專欄撰稿人庫歐佐(Steve Cuozzo)卻表示這是他吃過最恐怖的玩意。

紐約州羅斯林(Roslyn)一家名為The Dot Cakes烘焙坊出產的圓點蛋糕，在紐約市 只有高檔雜貨店「Butterfield Market」販售。該店每周三、周六會向旗下兩家分店各配送600個蛋糕，通常兩小時內就銷售一空。每個圓點蛋糕重8盎司，售價11元，底層蛋糕有四種基本口味：經典香草、香草巧克力 豆、巧克力、紅絲絨(Red Velvet)，中間是一層薄薄的白色糖霜，最上方則是招牌糖珠。

在社群媒體上，與這款甜點相關的貼文經常吸引數十萬甚至數百萬次觀看，其中一位TikTok網紅丹妮爾・費隆(Danielle Pheloung)直呼這是她「這輩子吃過最棒的東西」。庫歐佐表示如果真是如此，那他感到十分遺憾，因為這種黏糊糊的甜點「難吃到令人難以形容」，大概只有他60年前在一家汽車電影院吃到嚴重不新鮮的爆米花可以比擬。

庫歐佐排隊等了一小時，原本滿懷希望期待圓點蛋糕能像甜點名廚安塞爾(Dominique Ansel)於2013年推出的「可頌甜甜圈」(Cronut)一樣，帶來令人罪惡卻愉悅的滿足感，當年排隊人龍同樣也繞著街區，至少可頌甜甜圈是值得等待的。

庫歐佐指出，圓點蛋糕經典香草並沒有標示香草，因為它根本不含香草，蛋糕部分吃起來只有人工香料的味道；這倒也不足為奇，杯底以極小字體印刷的成分表可以看出一長串讓人毫無食慾的化學添加物：矽鋁酸鈉、磷酸一鈣、聚山梨醇酯-60等等。

糖霜部分標示含有「天然香料(natural flavor)」，卻沒有說明究竟是什麼味道，主要成分是棕櫚油和玉米糖漿，口感乾燥、甜得發膩，幾乎只嘗得到糖味。至於最大賣點、色彩繽紛的細小硬脆糖珠，庫歐佐表示它們卡在牙縫中，不得不刷兩次牙才乾淨。

庫歐佐最後寫道，他寧可花3塊錢到便利商店買一塊上面撒著糖珠的餅乾就好，還能選巧克力糖珠或彩虹糖珠，而且完全不用排隊。