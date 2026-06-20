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田納西州這家日本料理 號稱全美最難預訂餐廳

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by prafalarcomomarcos from Pix...
示意圖。Image by prafalarcomomarcos from Pixabay

外出用餐是許多人喜愛的休閒活動，餐飲預訂平台OpenTable最近的一份報告顯示，美國外出用餐的人數較去年同期增長了8%，而且人們平均願意等待39分鐘才能入座。

雅虎（Yahoo）新聞網站報導，「通知我」（Notify Me）功能可以說是餐飲業增長最大的服務；當顧客要預訂的餐廳已客滿，但最後一刻出現空位時，此功能會發送通知。而全美有一家餐廳顧客希望收到「通知我」的數量，超過OpenTable上6萬多家餐廳中的任何一家，那就是Kase x Noko。

這家位於田納西州納什維爾（Nashville）的日式餐廳，預約名額總是在一個半月前就已額滿，但每天午夜會釋出部分預訂名額。這間僅能容納14人的餐廳，提供75元的14道「主廚精選」壽司，堪稱最具性價比的美食饗宴之一。在90分鐘的用餐過程中，可品嚐到由Noko納什維爾團隊親手捲製、新鮮的壽司。

該餐廳建議顧客提早抵達，以搶佔吧檯僅有的四個座位，這也是全美最小的雞尾酒吧。在坐下來享用這場令人驚豔的壽司盛宴前，不妨先品嚐清酒、日式啤酒及充滿日式風味的招牌雞尾酒。

若能幸運訂到座位，其他顧客的評論也保證你將大飽口福。Kase x Noko在OpenTable上擁有近400則五星評價。近日署名Elle的一則評論指出，從頭到尾都是驚喜體驗，每一口都無比美味；這家店竟未獲米其林推薦，真讓她意外。如果能再訂到位子，她一定會再度光顧。

緊隨Kase x Noko之後，是費城名為Mawn的柬埔寨麵館，以及紐約市經典的義式美式餐廳Don Angie，共同躋身預訂平台上「通知我」提醒數量最高的三大餐廳。若住在這些城市，要前往用餐時務必提早預訂，而且要非常早。

精華 FAQ

  • 位於田納西州納什維爾的Kase x Noko被點名為最難預訂餐廳，顧客對其「通知我」提醒需求量高居OpenTable全站之冠，預約常提前一個半月售罄。

  • 這家餐廳僅有14個座位，提供75美元的14道主廚精選壽司，90分鐘內可享用新鮮手作壽司與日式飲品，兼具稀缺性、口碑與高性價比。

  • 在OpenTable的「通知我」提醒數量排行榜中，費城柬埔寨麵館Mawn與紐約義式美式餐廳Don Angie緊跟其後，顯示這些城市的熱門餐廳都得提早很久預訂。

日本 田納西州

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