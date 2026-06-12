「生活教主」開餐廳 「奢華版」烤馬鈴薯要價近百元

烤馬鈴薯。示意圖。Image by ally j from Pixabay

「生活教主」瑪莎·史都華（Martha Stewart）從來不做小生意（small potatoes）。這位身兼多職的企業家在Foxwoods度假酒店開設的The Bedford餐廳，於今年三月在康乃狄克州 開幕，先前該餐廳在拉斯維加斯的巴黎酒店開了另一分店。菜單上有一道以馬鈴薯為主的搶眼配菜Martha's Smashed Baked Potato，這道菜會在餐桌旁當場將馬鈴薯壓碎，並加入法式酸奶油、細香蔥與培根丁。

紐約郵報報導，雖然這道馬鈴薯的基本定價為19.99元，但最奢華的版本包含黃金奧西特拉魚子醬（Golden Ossetra Caviar）與酸奶油，需加價79.99元，使總價格高達97元。

來自威斯康辛州 的YouTube網紅博爾克（Jason Boehlke）曾品嘗過這道菜，他表示，當他與團隊翻閱The Bedford的菜單時，看到這道價格高昂、精心裝飾的馬鈴薯，便決定「非吃不可」。

博爾克說，當看到一份97元的烤馬鈴薯，他不知道還有哪裡能吃到這樣的東西。這位以美食為主的內容創作者一看到這道馬鈴薯的擺盤便立刻被迷住了，服務生將它推著餐車端上來，先鋪上標準配料，最後再淋上一整小罐魚子醬。

儘管博爾克表明自己通常不會對這類東西感興趣，但魚子醬為那顆烤馬鈴薯增添了從未嘗過的風味。他在影片中說，因為太喜歡這道烤馬鈴薯，他後來又回去點了兩份，「太棒了，的確值這個錢」。博爾克還開玩笑說，以後可以用魚子醬來代替鹽。

這道The Bedford的招牌菜並非唯一價格令人跌破眼鏡的馬鈴薯料理，位於紐約麥迪遜大道The Mark酒店內的The Caviar Kaspia餐廳，也推出價格更貴的馬鈴薯料理。

在這家豪華餐廳裡，頂部鋪滿魚子醬的烤馬鈴薯是一道價格不菲的菜餚，不過實際價格取決於點選的魚子醬種類及份量。

每道皆可選擇30克、50克或80克的份量，雖然有30克鮭魚卵的「海參崴馬鈴薯」（Vladivostok Potato）起價40元或許還算合理，但價格最高可飆至一份605元的80克「黃金奧西特拉」。