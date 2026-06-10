搭世界盃順風車 餐廳、速食店推應景優惠餐點

水牛城狂野雞翅（Buffalo Wild Wings）將從11日比賽首日起提供限時菜單促銷。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 麥當勞與多家連鎖餐廳搶搭世界盃熱潮，推出限時主題套餐與促銷。

麥當勞與多家連鎖餐廳搶搭世界盃熱潮，推出限時主題套餐與促銷。 重點二： 餐廳多主打適合分享的優惠餐點，價格多落在25元以下以吸引球迷。

餐廳多主打適合分享的優惠餐點，價格多落在25元以下以吸引球迷。 重點三：部分主辦城市餐廳調整小費政策，並看準無票球迷在地觀賽商機。

世界盃 （World Cup）賽事即將熱鬧登場，麥當勞 等大型連鎖企業與各家餐廳均推出相關促銷活動。

Restaurant Dive網站報導，麥當勞已於6月4日在美國各門市推出「FIFA世界盃26套餐」，水牛城狂野雞翅（Buffalo Wild Wings）也將從11日比賽首日起提供限時菜單促銷，內容包含六種特製蘸醬與兩款招牌雞尾酒。

星期五美式餐廳（TGI Fridays）則推出將持續至8月31日的世界盃菜單，主打多款限時優惠餐點，如8.99元起的「比賽日點心」（Matchday Bites）及14.99元起的「比賽日拼盤」（Matchday Platters）。

據餐飲網站SpotOn的數據，各家餐廳均為這些餐點提供了優惠價，中位數約為18.5元；約三分之二的餐點價格在25元或以下，SpotOn表示，這說明業者希望打造吸引客流的優惠，而需購票入場的活動。

SpotOn指出，餐飲業者著重推出適合團體的優惠，如「Match Up Combos」、「Churros Futbolitos」、足球主題零食及其他適合分享的餐點。

SpotOn表示，由於屆時將湧入大型聚會團體、用餐時間延長，且有不熟悉美國小費制度的國際旅客，餐廳也在賽事前檢視其小費政策；部分世界盃主辦城市的餐廳已決定無論顧客內用或外帶，一律自動收取20%的小費，並將張貼公告讓顧客知悉。

小費金額已開始上升。SpotOn的餐廳客戶在被自動收取小費的情況下，至少有一筆訂單的小費比率達39.09%，高於4月份的37.99%紀錄。

此外，不僅是在位於美國九個州、11個主辦城市的餐廳正為賽事做準備。SpotOn指出，在該網站分析了25個州的世界盃主題菜單與新增商品項目，俄亥俄州、德州與密蘇里州佔了新增量的57%。德州與密蘇里州均為主辦州，而俄亥俄州則未主辦賽事。

SpotOn稱，雖然全國連鎖餐廳正推出世界盃行銷活動，但獨立餐廳擁有連鎖店無法複製的在地優勢。那些買不到票或負擔不起票價的球迷，正在尋找鄰近的場所觀賽，這是個全國性的商機。

星期五美式餐廳（TGI Fridays）則推出將持續至8月31日的世界盃菜單，主打多款限時優惠餐點。(歐新社)