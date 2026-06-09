洛杉磯這家僅14座位餐廳 登上「北美50佳餐廳」

位於加州西好萊塢的餐廳Somni榮登「北美最佳50間餐廳」（America’s 50 Best Restaurants）名單。（Somni餐廳官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Somni僅14座位仍入選北美最佳50間餐廳。

Somni僅14座位仍入選北美最佳50間餐廳。 重點二： 主廚扎巴拉打造20多道沉浸式高級料理體驗。

主廚扎巴拉打造20多道沉浸式高級料理體驗。 重點三：餐廳將改採四天制，重視員工與家庭平衡。

位於加州 西好萊塢 的餐廳Somni榮登「北美最佳50間餐廳」（America’s 50 Best Restaurants）名單，這間由主廚扎巴拉（Aitor Zabala）掌廚的精緻高級餐廳只有14個座位，每晚七點半開始營業並只接待一輪客人，品嘗菜單（tasting menu）通常有20道以上的菜餚，顧客可以邊欣賞主廚及團隊烹調和擺盤食材，並在用餐過程和他們互動，讓用餐體驗既能大啖美食又能欣賞表演，讓不少人認為Somni上榜是實至名歸。

紐約郵報（New York Post）報導，Somni原本在比佛利山SLS豪華精選酒店（SLS Beverly Hills）裡營業，隸屬餐飲集團ThinkFoodGroup旗下，新冠疫情期間關閉，後來扎巴拉沒有立刻復業，而是花了四年尋找理想地點、組成團隊並完善餐廳的未來發展。

Somni的用餐體驗從戶外開始，顧客先在露台聚集並享用點心，再進到主用餐區，開始餐廳所謂的沉浸式美食之旅，而扎巴拉就是這趟旅程的核心。

餐廳的14個座位圍繞並面對中央工作吧台，每個人都能看到扎巴拉和他的團隊準備食物和擺盤，餐廳鼓勵顧客在用餐過程中和扎巴拉互動，可以問問題、拍照及觀看每道菜的最後潤飾；餐廳發言人喬林（Zach Jorin）受訪時說，用餐體驗就是一場表演。

品嘗菜單通常有20至26道菜，實際數字依據當天實際上的菜變動，菜單定期根據食材和扎巴拉的創意理念更換，喬林說有一些固定菜色，但很多菜單最終取決於主廚當天的想法和靈感。

對於那些希望有更僻靜用餐環境的顧客，Somni有六人座私人包廂，在和主用餐區隔開的私密空間提供一樣精緻的菜色和周到的服務。

Somni為顧客打造流暢沒有壓力的用餐方式，所有餐點都須預付款，飲品搭配也必須提前預約，顧客可以在用餐前升級或調整搭配選項，但餐廳希望顧客抵達時所有細節都準備妥當，這些都是為了讓顧客能全心享受餐點，而不是用餐結束時要處理意外的額外費用。

Somni今年夏天將在營運上做出重大調整，7月開始將實施工作四天制，團隊表示這是為了讓員工和扎巴拉可以在工作和家庭中獲得更好的平衡。喬林說，這樣的工作時間在高檔餐廳越來越常見，也顯示餐飲業越來越重視員工福祉。

至Somni用餐需預約，目前已開放預約7月的席位。