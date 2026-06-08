全美最佳早午餐餐廳評比 這兩個州入選家數最多

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AI重點 文章重點整理： 重點一： OpenTable分析逾千萬評論，公布2026全美百大早午餐餐廳名單。

OpenTable分析逾千萬評論，公布2026全美百大早午餐餐廳名單。 重點二： 加州以19家入選居冠，長灘Ammatoli與舊金山Foreign Cinema受矚目。

加州以19家入選居冠，長灘Ammatoli與舊金山Foreign Cinema受矚目。 重點三：紐約州以12家居次，德州11家，其他州也有多家餐廳上榜。

早午餐是許多人在周末假日喜愛的選項，但什麼才算是一頓吸引人的早午餐：好喝的咖啡與雞尾酒？具創意卻易被接受的菜單？還是讓人想待上一整天的氛圍以及不會催你離開的服務人員？入選線上訂餐平台OpenTable 2026 年「全美百大早午餐餐廳」新名單的店家，不僅皆符合這些標準，更各自展現獨特的優勢與特色。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，OpenTable為編製這份名單，分析了超過1000萬則顧客評論、評分以及預約需求數據。而在最終報告中，加州 因其豐富的高品質早午餐選擇而遙遙領先其他各州。

在入選 OpenTable 2026年名單的19家加州餐廳中，長灘的Ammatoli尤為突出，該餐廳同時入圍了「美食界奧斯卡」詹姆斯·比爾德獎（James Beard Award）2026年「傑出款待」類別的半決賽。店內菜單上的黎凡特（Levantine）鹹味玉米片料理，以皮塔餅、鷹嘴豆泥、青番茄醬、雞蛋及蘇梅克（sumac）香料製成，將地中海與墨西哥 料理的溫暖帶到餐桌上。此外，舊金山 的Foreign Cinema 是家獨特且廣受讚譽的餐廳，將獨立電影與加州地中海料理完美融合，儘管他們招牌的35mm戶外電影放映要等到黃昏才開始；其不容錯過的早午餐菜色包括當季自製糕點、佐以當地油桃的法棍吐司，以及種類豐富的生蠔。

在名單中擁有第二多早午餐店的是紐約州，共計12家入選。其中一家是長久以來備受喜愛的Little Owl，在影集「六人行」（Friends）拍攝的曼哈頓西村大樓內，提供私密用餐體驗；菜單亮點包括淋滿肉汁的肉丸迷你漢堡，以及佐以新鮮莓果和紐約楓糖漿的全麥鬆餅。然而，紐約最傳奇的早午餐或許當屬「綠苑酒廊」（Tavern on the Green），坐落於中央公園內的絕佳位置。那道鋪滿自製楓糖紅糖培根的西洋菜與捲葉生菜沙拉，絕對是必嚐之選。

若不住在紐約或加州，也無需擔心：最佳早午餐名單上還有另外69家餐廳可供品嚐。

在佛羅里達州，長船礁（Longboat Key）的熱門餐廳Dry Dock Waterfront Grill與邁阿密的MILA亦名列其中。夏威夷茂宜島的Duke's Beach House Maui也躋身前100名，夏威夷島的Merriman's Big Island亦榜上有名。

至於新英格蘭地區，麻塞諸塞州布魯克萊恩（Brookline）的Bar Vlaha通過評選，與之同列的還有波士頓的幾家人氣餐廳，如Comfort Kitchen、Krasi及Moonshine 152。

中西部的早午餐愛好者，可前往俄亥俄州哥倫布（Columbus）的Butcher & Rose，或芝加哥的Café Ba-Ba-Reeba。而在南方，享用早午餐的客人將對紐奧良Atchafalaya餐廳的菜單或同位於法國區的Brennan’s感到驚喜；或可選擇喬治亞州入選的四家餐廳，如亞特蘭大的Blue Ridge Grill與Poor Calvin's。

此外還有「孤星之州」德州，在2026年名單上共入選11家餐廳，如聖安東尼奧的Chama Gaucha、達拉斯的Hudson House Lakewood，以及奧斯汀的Josephine House等。

「全美百大早午餐餐廳」完整名單請見https://www.opentable.com/lists/top-100-brunch-us-2026。