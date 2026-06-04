漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

漢堡王（Burger King, BK）終於滿足了顧客的期盼，在15年後，重新推出廣受粉絲喜愛的菜單品項「皇冠雞塊」（crown nuggets）。(路透)

漢堡王 （Burger King, BK）終於滿足了顧客的期盼，在15年後，重新推出廣受粉絲喜愛的菜單品項「皇冠雞塊」（crown nuggets）。從2日起，這款主題小點心已出現在這家速食連鎖店兒童與成人菜單上。

紐約郵報報導，漢堡王近期與Crayola合作，對小朋友推出限量套餐，其中包含酥脆可口的「皇冠雞塊」，搭配薯條、蘋果汁、4支裝Crayola蠟筆、一頂可塗色的皇冠以及餐袋；數量有限，送完為止。

想品嚐「皇冠雞塊」的大人，可自6月9日起點選3.99元含配菜與飲料的King Jr套餐，或單點8塊裝雞塊。

這項菜單更新日前公布後，部分BK顧客忍不住在網路上分享興奮之情，但也有人抨擊這款雞塊，聲稱漢堡王並未沿用15年前的配方。

有人留言說，真的好想念它們。但一位失望的顧客則指出，這根本就是以目前的雞塊配方做成皇冠造型，絕不是15年前的原版「皇冠雞塊」。

另一人表示，2005年那時候這些雞塊是最好的，現在它們只會是目前吃到的那種糟糕的BK雞塊，只是換了個懷舊造型而已。也有人說，只要味道和原版一樣，就很開心了。

雖然有Reddit用戶對「皇冠雞塊」期待不高，認為味道大概不會一樣，但也有人抱持樂觀說，他敢打賭它們會更好吃。

無論這些雞塊是否能重現2011年的美味，可以確定的是，2026年對BK是充滿變革的一年。

數月前，該連鎖品牌時隔十年首次對「華堡」（Whopper）進行調整。在傾聽顧客的抱怨後，漢堡王於二月宣布，新款漢堡將採用「等級更高、口感更佳的麵包」，並搭配專屬的漢堡盒。

漢堡王美國及加拿大總裁柯提斯表示，過去幾年來，該集團致力強化營運並現代化餐廳，以為整個體系建立更穩固的基礎。

柯提斯說，「華堡」是漢堡王的招牌菜，該品牌並非有意重新製作它，而是根據顧客的回饋加以升級。

但對漢堡王來說，這項改變可能並非理想時機，因為該連鎖店的主要競爭對手麥當勞，幾乎在同一時間推出了新款「大拱門漢堡」（Big Arch burger），讓速食愛好者難以抉擇。

AI摘要 文章摘要整理： 漢堡王重新推出睽違十五年的皇冠雞塊，並以Crayola聯名限量套餐吸引親子客群，但網友對是否沿用原配方看法分歧。