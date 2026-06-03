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速食也能吃出健康 醫生點名這家是不錯選擇

編譯尤寶琪／即時報導
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在速食店想吃得健康，雖然或許有些挑戰，但並非不可能。Image by Rene ...
在速食店想吃得健康，雖然或許有些挑戰，但並非不可能。Image by Rene Santacruz from Pixabay

在速食店想吃得健康，雖然或許有些挑戰，但並非不可能。

最近，外送網站The Takeout發布了一份目前最有營養的快餐清單；清單上的列出了熱量較低的食品，「或至少比菜單上的其他食品含有更多維生素和礦物質」。

然而，亞利桑納州功能醫學兒科醫師斯特魯布爾(Kristin Struble)指出，健康飲食不僅僅取決於這些。

塔可鐘(Taco Bell)的酪梨醬蔬食墨西哥披薩(Veggie Mexican Pizza)名列榜首。

即便如此，斯特魯布爾告訴福斯數位新聞(Fox News Digital)，這並非一個明智的選擇，因為麵粉玉米餅經過加工，並添加了容易引發腸道發炎的防腐劑。

「而且因為它是素食，所以你攝取的蛋白質並不多，而蛋白質才會讓你有飽腹感，所以兩個小時後你就會餓了，」斯特魯布爾說。

斯特魯布爾認同喬治亞州執業醫師鮑爾(Lauren Powell)，認為「福來雞」(Chick-fil-A)的烤雞塊(Grilled Nuggets)搭配羽衣甘藍脆沙拉(Kale Crunch Salad)與水果杯(Fruit Cup)才是更好的選擇。

「福來雞的烤雞塊是個不錯的選擇，」鮑威爾斯特魯布爾告訴福斯數位新聞，「羽衣甘藍沙拉還可以，但得小心沙拉醬。」

根據福來雞官網訊息，羽衣甘藍沙拉醬含有大豆油、楓糖漿和防腐劑。

在排名前十的漢堡中，有三款來自麥當勞(McDonald’s)、「五兄弟」(Five Guys)和In-N-Out，而且都是不含麵包；醫師表示，假設肉沒有過度加工，這些漢堡或許會是個明智的選擇。

「起司漢堡是更好的選擇，因為它含有蛋白質、脂肪和少量生菜，」斯特魯布爾指出。

鮑爾指出，溫蒂漢堡的烤馬鈴薯也不錯，因為「至少你知道自己吃的是什麼」。

斯特魯布爾指出，就宏量營養素(macronutrient)而言，尤其是蛋白質和脂肪，Chipotle是快餐店中的最佳選擇之一。

「你可以選擇高蛋白食品，像是富含膳食纖維的豆類，特別是黑豆，」斯特魯布爾說，「避免選擇玉米餅、薯片和白米飯這類高度加工的碳水化合物。」Chipotle的莎莎醬和蔬菜也富含維生素和微量營養素，酪梨醬則是纖維和健康脂肪的良好來源。

對於夏季旅行、希望在旅途中攝取健康食品的旅客，鮑爾建議選擇在超市購物而不是快餐店；斯特魯布爾則是鼓勵大家避免快餐連鎖店和加油站常見的「化學添加劑過多、令人上癮、美味可口」的產品。

墨西哥 亞利桑納州 鮑爾

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