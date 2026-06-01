速食也能吃得健康？營養師點名這幾樣別踩雷

麥當勞。示意圖（歐新社）

據紐約郵報報導，美食網站The Takeout近日公布一分「最具營養價值速食餐點」排行榜，入選餐點普遍熱量較低，或相較同類產品含有更多維生素與礦物質。

不過，亞利桑納州功能醫學兒科醫師斯特魯布爾（Kristin Struble）博士認為，這些條件並不足以作為健康飲食的標準。

「所謂『營養豐富』的說法，其實有些言過其實。」斯特魯布爾對這分榜單表示質疑。

榜單冠軍為Taco Bell的「素食墨西哥披薩搭配酪梨醬」（Veggie Mexican Pizza with Guacamole）。然而，在斯特魯布爾接受福斯新聞採訪時指出，這並非她心目中的理想選擇。

她表示，該餐點使用的麵粉餅皮屬於高度加工食品，含有防腐劑，可能增加腸道發炎風險。

「而且因為它是素食餐點，能提供的蛋白質相對有限。蛋白質能帶來較好的飽足感，因此兩個小時後，你可能又會感到飢餓。」她說。

相較之下，斯特魯布爾認同喬治亞州執業醫師鮑爾（Lauren Powell）博士的看法，認為Chick-fil-A的烤雞塊（Grilled Nuggets）、羽衣甘藍沙拉（Kale Crunch Salad）及水果杯（Fruit Cup）是更均衡的搭配。

鮑爾告訴福斯新聞，「Chick-fil-A的烤雞塊是不錯的替代選擇。羽衣甘藍沙拉本身也很好，但需要特別留意沙拉醬的成分。」

根據Chick-fil-A官網資訊，該沙拉醬含有大豆油、楓糖漿及防腐劑等成分。

不過，斯特魯布爾也提醒，羽衣甘藍並非適合所有人。

「這種被譽為『超級食物』的食材，對每個人而言未必都那麼『超級』。」她表示。

榜單前十名中，來自McDonald's、Five Guys與In-N-Out的三款漢堡有一個共同特色：都不含麵包。

兩位醫師認為，只要肉品未經過度加工，這類餐點仍可視為相對合理的選擇。

斯特魯布爾說，「起司漢堡其實是比較好的選擇，因為你可以同時獲得蛋白質、脂肪，以及少量生菜。」

鮑爾則表示，Wendy's的烤馬鈴薯（Baked Potato）也算是不錯的餐點，因為「至少你清楚知道自己吃進了什麼」。

她建議，外食時可優先考慮沙拉，同時仔細查看沙拉醬的成分標示。

鮑爾表示，她平時會在辦公室準備橄欖油拌沙拉，再搭配海鹽與黑胡椒調味。

「雖然這種吃法稱不上令人驚艷，但確實有效。」她說。

從三大營養素（巨量營養素）的角度來看，尤其是蛋白質與脂肪攝取方面，斯特魯布爾認為Chipotle是速食品牌中相對理想的選擇之一。

她指出，「你可以自由搭配高蛋白食材，而豆類，特別是黑豆，也能提供豐富纖維。」

同時，她建議避免高加工碳水化合物，例如餅皮、玉米片及白米飯。

斯特魯布爾補充，Chipotle的莎莎醬與蔬菜能提供多種維生素及微量營養素，而酪梨醬則是纖維與健康脂肪的重要來源。

對於暑假出遊、希望旅途中維持較健康飲食的人，鮑爾建議，與其前往速食店，不如到超市購買食物。

她認為，這樣不僅能獲得更多健康選擇，也能增加一些步行活動，而不是直接駕車穿過得來速窗口。

斯特魯布爾則鼓勵民眾盡量避開速食連鎖店與加油站常見的加工食品。

她表示，這些產品往往充滿化學添加物、容易讓人上癮，而且口味極具吸引力，即使標榜無麩質，也不代表一定健康。

她進一步指出，許多所謂的健康食品其實具有誤導性。

「甚至連蛋白飲也未必是理想選擇，因為其中往往添加大量糖分，而且經過高度加工。」斯特魯布爾說。

兩位醫師一致建議，如果條件允許，最好事先準備好餐點。

鮑爾表示，當真的不得不選擇速食時，應提醒自己，「這只是為了應付當下需求的權宜之計，而不應成為日常飲食習慣的一部分。」