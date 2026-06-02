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享美食又能補貼油費 Cracker Barrel推千元抽獎計畫

編譯周靜芝/即時報導
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Cracker Barrel連鎖餐廳。美聯社
Cracker Barrel連鎖餐廳。美聯社

在建國250周年前夕，為響應美國公路旅行精神，連鎖餐廳Cracker Barrel希望能為踏上旅途的顧客與車輛「補充能量」，吃飽、加滿再上路。

紐約郵報報導，這家提供家常料理的餐廳推出全新「為夏日公路之旅加滿油」（Fuel Your Summer Road Trip）促銷活動，7月26日前，Cracker Barrel Rewards會員有機會抽中250份價值1000元的幸運禮，其中含一張500元的Cracker Barrel禮品卡，以及一張500元的加油卡，讓會員能用於公路旅行、周末出遊或日常的夏日出行。

參加抽獎活動的方法很簡單，只要點購特定的主菜並成為Cracker Barrel Rewards會員即可；對在店內購買商品或透過手機應用程式完成特定挑戰者，還可提高中獎機率。Cracker Barrel將每周抽出中獎幸運兒。

該餐廳行銷長摩爾（Sarah Moore）表示，公路旅行是夏天的代名詞，這項活動希望協助顧客踏上旅程、遊覽全國，並創造新的回憶。

雖然這對得獎者來說能夠減輕負擔，但Cracker Barrel也利用此一活動吸引公路旅行者在其餐廳消費。根據財務報告顯示，該連鎖餐廳利潤正持續下滑，最近公佈的第二季收益為8.748 億美元，較去年同期下跌近8%。

儘管面臨通膨與油價飆升，最新數據顯示，美國民眾對公路旅行的熱情仍持續高漲，預估有64%的民眾計畫在今年夏天駕車出遊。公路旅行提供了其他交通方式無可比擬的隨性與彈性，75%旅客表示，他們偏愛這種旅行方式，因為能更自主地決定旅遊行程，其中包括在Cracker Barrel休息享用炸雞或酥脆鬆餅。

摩爾說，許多顧客對與親友共度的夏日公路旅行都留有美好回憶，「為夏日公路之旅加滿油」活動正是該餐廳協助顧客更輕鬆規劃行程的方式，無論是在餐桌前，還是在加油站。

Cracker Barrel的粉絲們對這項抽獎活動感到興奮，甚至希望餐廳能擴大範圍。一位網友在臉書（Facebook）上表示，希望看到Cracker Barrel轉型為旅客的一站式服務據點，包含汽車旅館與加油站。

Cracker Barrel在過去幾年備受批評，最引人注目的是其商標變更引發的風波，而移除部分招牌菜則遭死忠炸雞愛好者大肆抨擊，後來在顧客壓力下才妥協。

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