紐約也吃得到台南碗粿 他激推皇后區台式小吃店：隱藏版必點

台南碗粿示意圖，非新聞事件圖。(記者劉學聖／攝影)

不少海外遊子總會懷念家鄉味，近日一名旅居美國的網友「艾米粒」就在小紅書 分享，自己竟然在紐約皇后區 吃到「台南碗粿」，直呼「直接被療癒」，貼文曝光後立刻吸引許多網友留言討論，意外掀起一波台式小吃話題。

「艾米粒」分享，自己前往位於紐約皇后區法拉盛 的「阿忠滷味 台式小吃（Master Huang Inc）」用餐，因為看到店內販售台南碗粿，忍不住點了一大桌台灣味料理。其中最讓她驚豔的就是台南碗粿，形容搭配蒜蓉醬油後「味道很台南」，讓她瞬間想起台灣家鄉味，因此特別推薦必點。

除了碗粿之外，「艾米粒」也點了臭豆腐、艾草粿、香菇肉羹湯、菜市場炒米粉以及台北肉粽等料理。她認為臭豆腐炸得外酥內軟，搭配泡菜相當加分；艾草粿則是外皮Q彈、整體順口，艾草味沒有想像中濃厚。至於香菇肉羹湯，她則坦言「中規中矩，沒有特別驚艷」。

▲ 影片來源：Facebook＠阿忠滷味（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

其中最引發討論的，則是菜單上沒有標示的「隱藏版菜市場炒米粉」。「艾米粒」透露，這道料理需要額外向老闆點餐，米粉口感偏Q，是她相當喜歡的類型，不過醬汁對她來說稍微偏鹹。至於台北肉粽，她則認為蒸煮時間似乎不夠，口感偏硬，少了糯米應有的黏香感。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言分享自己的愛店菜色。有網友表示，曾去過一次台南後便對當地美食念念不忘，尤其想念鍋燒意麵；「艾米粒」也回應，下次想嘗試看看，只是當天天氣太熱才沒點。另有網友推薦店內「大腸包小腸」、「乾撈滷肉麵」以及「貢丸湯」，大讚「臭豆腐也很好吃」。

還有不少人被台式小吃吸引，直呼「想吃」、「筆記起來」，甚至有人表示「碼住了」，準備之後前往朝聖。也有網友針對碗粿口味討論，認為看起來偏甜，「艾米粒」則回應「甜甜鹹鹹的我很喜歡」，顯示台南特有的甜鹹風味也成功在海外掀起共鳴。

「艾米粒」最後也提醒，店內內用桌數不多，只有約三張桌子，若想前往用餐可能需要稍微等待。不過對許多海外台灣人而言，能在紐約吃到熟悉的台灣小吃，仍讓不少人感到相當滿足。

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