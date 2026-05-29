我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃主辦城╱3度舉辦開幕：墨西哥城觀賽指南

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

吃爆米花蝦季節快到了 這幾家售價都在10元上下

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
爆米花蝦（popcorn shrimp）。Image by Erika Tani...
爆米花蝦（popcorn shrimp）。Image by Erika Tanith from Pixabay

隨著夏季將至，許多美國人開始享用最喜愛的海鮮美食：爆米花蝦（popcorn shrimp）。

紐約郵報報導，外層裹著酥脆的麵包粉的爆米花蝦，大小適中，通常蘸醬食用或搭配薯條。與使用較大、剖開的蝦製成的蝴蝶蝦（butterfly shrimp）不同，爆米花蝦通常選用體型更小、一口大小的蝦肉。相較於烤蝦或生蝦，許多人更偏愛爆米花蝦的酥脆口感與鮮美風味。

以下是全美5家連鎖餐廳的爆米花蝦，價格都在10元左右（價格可能因地點而異，稅金與外送費未包含在內）。

1. Captain D's

在Captain D's，一份40盎司的大份爆米花蝦售價不到9元，標價為8.38元。該連鎖餐廳網站說明，在任何餐點中加入一些一口大小的D'Lish爆米花蝦，搭配D's Dippin’醬汁更是完美。該連鎖餐廳主要據點在南部與東南部，東北部與西海岸較難找到分店。

2. 海滋客（Long John Silver's）

海滋客推出價格極具競爭力的爆米花蝦籃，售價9.29元。網站說明，盡情享用美味的爆米花蝦，可搭配一份自選的單人配菜及兩顆黃金玉米球。海滋客行銷總監史密斯（Meredith Smith）稱，這道菜是「粉絲最愛」；他說，該餐廳始終致力以超值價格提供風味十足、高品質的海鮮，包括輪替推出的6元套餐系列，其中也包括爆米花蝦。

3. 紅羅賓（Red Robin）

紅羅賓推出「蝦與洋芋片套餐」，售價13.79元。該連鎖餐廳的網站表示，這道菜包含金黃酥炸蝦佐Yukon洋芋片及海鮮醬。「蝦與洋芋片」列於紅羅賓的開胃菜選項中。

4. 紅龍蝦（Red Lobster）

紅龍蝦將爆米花蝦作為開胃菜，售價13.99元。該餐廳官網描述這道菜是「一口大小的蝦肉，炸至金黃酥脆」，並搭配海鮮醬作為蘸料。

5. Bonefish Grill

該連鎖餐廳的「Bang Bang Shrimp」是傳統爆米花蝦中較為高價的選擇。根據官網描述，這道菜是Bonefish Grill的招牌菜。「Bang Bang Shrimp」更像天婦羅，而非傳統的爆米花蝦；官網說明，這道菜由酥脆蝦子佐以招牌的濃郁辛辣醬汁組成。

上一則

Trader Joe's的粉絲可樂了 14州將開設25新門市

延伸閱讀

Erewhon有勁敵 洛城新晉「貴婦」超市薯片賣17元

Erewhon有勁敵 洛城新晉「貴婦」超市薯片賣17元
網友激推十項好市多即食商品 這道一上桌被搶光

網友激推十項好市多即食商品 這道一上桌被搶光
吃貨／6家總匯潛艇三明治 哪家最超值

吃貨／6家總匯潛艇三明治 哪家最超值
快閃餐廳一頓飯4小時1500美元 到底「吃」到什麼？

快閃餐廳一頓飯4小時1500美元 到底「吃」到什麼？

熱門新聞

2025年的一項大型研究追蹤超過八千位老年人，發現飲用綠茶量較多者腦白質病變明顯較少，這是和認知能力下降及失智症風險增加密切相關的早期腦結構變化。Image by Mirko Stödter from Pixabay

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

2026-05-25 09:05
科羅拉多州特柳賴德（Telluride）。圖：pixabay

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

2026-05-24 12:32
海鮮櫃檯。示意圖（路透）

野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

2026-05-26 14:45
豐田Camry。(美聯社)

比休旅車省錢省油 5款適合退休族實惠車款

2026-05-28 11:22
圖為一名老婦人在南卡羅來納州格林維爾的超市仔細端詳牛奶的銷售期限。(美聯社)

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

2026-05-22 09:08
網友分享自家後院改造成果。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@🇻🇳🇻🇳Nguyễn Tiến Thịnh 🇻🇳🇻🇳 ）

灣區華人花10個月改造後院 打造「零維護花園」

2026-05-23 19:55

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
泳池海盜、人肉占位、上空浴 郵輪長期痛點業者出手了

泳池海盜、人肉占位、上空浴 郵輪長期痛點業者出手了
21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光
馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟
好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽

好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽