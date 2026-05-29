吃爆米花蝦季節快到了 這幾家售價都在10元上下

爆米花蝦（popcorn shrimp）。Image by Erika Tanith from Pixabay

隨著夏季將至，許多美國人開始享用最喜愛的海鮮美食：爆米花蝦（popcorn shrimp）。

紐約郵報報導，外層裹著酥脆的麵包粉的爆米花蝦，大小適中，通常蘸醬食用或搭配薯條。與使用較大、剖開的蝦製成的蝴蝶蝦（butterfly shrimp）不同，爆米花蝦通常選用體型更小、一口大小的蝦肉。相較於烤蝦或生蝦，許多人更偏愛爆米花蝦的酥脆口感與鮮美風味。

以下是全美5家連鎖餐廳的爆米花蝦，價格都在10元左右（價格可能因地點而異，稅金與外送費未包含在內）。

1. Captain D's

在Captain D's，一份40盎司的大份爆米花蝦售價不到9元，標價為8.38元。該連鎖餐廳網站說明，在任何餐點中加入一些一口大小的D'Lish爆米花蝦，搭配D's Dippin’醬汁更是完美。該連鎖餐廳主要據點在南部與東南部，東北部與西海岸較難找到分店。

2. 海滋客（Long John Silver's）

海滋客推出價格極具競爭力的爆米花蝦籃，售價9.29元。網站說明，盡情享用美味的爆米花蝦，可搭配一份自選的單人配菜及兩顆黃金玉米球。海滋客行銷總監史密斯（Meredith Smith）稱，這道菜是「粉絲最愛」；他說，該餐廳始終致力以超值價格提供風味十足、高品質的海鮮，包括輪替推出的6元套餐系列，其中也包括爆米花蝦。

3. 紅羅賓（Red Robin）

紅羅賓推出「蝦與洋芋片套餐」，售價13.79元。該連鎖餐廳的網站表示，這道菜包含金黃酥炸蝦佐Yukon洋芋片及海鮮醬。「蝦與洋芋片」列於紅羅賓的開胃菜選項中。

4. 紅龍蝦（Red Lobster）

紅龍蝦將爆米花蝦作為開胃菜，售價13.99元。該餐廳官網描述這道菜是「一口大小的蝦肉，炸至金黃酥脆」，並搭配海鮮醬作為蘸料。

5. Bonefish Grill

該連鎖餐廳的「Bang Bang Shrimp」是傳統爆米花蝦中較為高價的選擇。根據官網描述，這道菜是Bonefish Grill的招牌菜。「Bang Bang Shrimp」更像天婦羅，而非傳統的爆米花蝦；官網說明，這道菜由酥脆蝦子佐以招牌的濃郁辛辣醬汁組成。