全球最大In-N-Out今夏賭城開幕 粉絲很期待

連鎖速食店In-n-Out。示意圖。(美聯社)

漢堡愛好者早已對這座即將成為史上最「誇張」的In-N-Out新店引頸翹望。紐約郵報報導，從該連鎖速食業者在社群平台所公布的最新照片顯示，這座位於拉斯維加斯的巨大建物正迅速成形，預計最快在今年夏天開幕。

日前在Instagram上分享的最新施工照片，讓粉絲們得以近距離一窺這座未來「全球最大」的In-N-Out漢堡店，它將位於拉斯維加斯大道旁的嶄新華麗的BLVD購物中心內。

這座龐大的速食據點估佔地8000平方英尺，據報導將設有2500平方英尺的露天用餐區，位於購物中心頂層並可俯瞰賭城 大道（The Strip），只需花費一份「Double-Double」招牌漢堡的價格，就能同時享受晚餐與璀燦街景。

一位網友在貼文中表示，這是最令人期待的In-N-Out分店之一，許多人都試著描繪它的外觀，但它並非如大家想像般是多層樓店鋪；它雖然是單層建築，但位於大型購物中心的第三層，據說將是規模最大的In-N-Out，推測指的應是用餐區的面積。

這家餐廳位於南拉斯維加斯大道3747號，緊鄰美高梅酒店（MGM Grand），坐落於新建的BLVD購物娛樂中心內。社群媒體 數月來一直密切關注相關動態，一位用戶在建築物安裝好標誌的紅黃色招牌後，在發布的影片中說，「這地方會非常大」。

與傳統In-N-Out分店相比，這家店不僅擁有全景視野，佔地規模也大許多，其他分店通常面積較小，且以得來速車道冗長的排隊人潮聞名。此外，這家位於拉斯維加斯大道的分店將是In-N-Out少數幾家不提供得來速服務的分店之一，同時將販售專屬周邊商品。